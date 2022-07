Calcio: alla Sanremese arriva il centrocampista Demis Maugeri

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 del centrocampista Demis Maugeri.



Nato il 17 agosto 2003, alto 1.77 per 72 kg, Maugeri è un centrocampista centrale: può essere utilizzato come play ma sa farsi valere anche come incontrista in quanto è dotato di notevole temperamento. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha esordito in serie D nella seconda parte della stagione 2020/21 quando è stato girato in prestito al Saluzzo. Quest’anno è poi rientrato al Torino ed ha giocato nella Primavera granata. È stato più volte convocato nelle Nazionali giovanili.



“Sono stato benissimo a Torino – dichiara Maugeri – dieci anni in granata non sono pochi, ora però è giunto il momento di cimentarmi col calcio dei grandi. Il vivaio del Toro è stato la mia casa, mi ha forgiato e mi ha fatto crescere. Ho già assaporato la serie D col Saluzzo, adesso si fa sul serio. Conosco bene la piazza di Sanremo, sono venuto a giocare qui col Saluzzo: la società è ambiziosa e vuole vincere il campionato. Ho parlato con il direttore sportivo Marcello Panuccio e col mister Gabriele Giannini, mi hanno subito convinto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono un centrocampista centrale, le mie caratteristiche principali sono il cuore e la grinta. In campo do sempre tutto, non esco mai se non ho la maglia sudata. Cercherò fin dal primo giorno di dare il massimo per essere all’altezza del gruppo e dei miei compagni“.