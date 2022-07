Tornano le “Bajardo Lectures”, una ricca stagione di conferenze e spettacoli nella chiesa vecchia del paese

Il borgo montano di Bajardo è pronto ad accogliere la terza annata delle “Bajardo Lectures”, un ciclo di incontri di alto profilo culturale che, già negli scorsi anni, ha avuto buon séguito attirando un pubblico attento e fedele. Un ricco programma di incontri a cadenza settimanale – chiamata anche “l’Università d’Estate in Castel Bajardo” – prenderà il via sabato prossimo per chiudersi il 3 settembre, sempre sotto la regia dell’Accademia della Pigna e con il fondamentale sostegno del Comune di Bajardo.

Due sono i protagonisti del primo incontro di sabato prossimo, con inizio alle 18: il dott. Marco Cassini, che è autore di pubblicazioni di storia locale, e in particolare del bellissimo volume “AntòLogia” (Philobiblon edizioni) parlerà sul tema “Antonio Rubino e le leggende popolari”. In questo modo si renderà omaggio al grande artista originario di Bajardo illustrando quanto delle tradizioni locali, storie e leggende, ha ispirato i suoi scritti e disegni soprattutto sulle colonne del vecchio “Corriere dei Piccoli”. Il tema della fiaba sarà poi oggetto anche di successivi incontri a cura di diversi relatori.

Al termine della conversazione con Cassini, c’è attesa per il concerto del noto ed apprezzato violinista e polistrumentista Davide Laura, recentemente rientrato da Chicago (USA) dove vive da circa un anno. Dal palco della Scala di Milano alla “street music”, inoltre figlio d’arte, Laura propone una performance che unisce il violino, classico, jazz e popolare, all’elettronica, sapendo creare atmosfere di grande intensità. Lo scenario della Chiesa Vecchia di Bajardo farà il resto per segnare un momento magico. La direzione artistica dell’intera rassegna musico-letteraria è di Freddy Colt.

Le Bajardo Lectures proseguiranno i successivi sabati con lezioni su J.R.R. Tolkien, John Ruskin, Italo Calvino e George Macdonald: letture, inverventi musicali, rievocazione di personaggi internazionali della cultura e dell’arte. Un’altra caratteristica dell’Università d’Estate di Bajardo sarà rinnovata: ogni lezione o conferenza-concerto sarà pubblicata sull’apposito canale Youtube “Bajardo Lectures” in modo da poter raggiungere un più vasto pubblico. L’ingresso a tutti gli eventi è libero.