Sanremo Summer Symphony 2022: un omaggio ai brani più celebri della musica italiana

Nella fantastica cornice dell'Auditorium Franco Alfano, alla fine di giugno ha preso il via il nuovo evento musicale della città dei Fiori: Sanremo Summer Symphony 2022

Sanremo è la città simbolo della musica della Riviera Ligure e grazie alla sua particolare posizione geografica, gode di un clima mite e sole tutto l'anno, con inverni temperati ed estati calde ma ventilate. Sanremo è la città più grande della Riviera dei Fiori e quindi, oltre ad avere bellissime spiagge, ha anche tante cose più o meno nascoste da vedere. In questa città prevale la storia, la cultura e l'architettura. La lista delle cose da vedere è ricca, basta scegliere in base ai propri gusti.

Sanremo però, non è solo sinonimo di mare e spiagge nel periodo estivo, ma anche di eventi, cultura, tradizioni e soprattutto musica. Non per niente viene definita “Citta della Musica” con il suo Festival della Canzone in inverno ed i suoi eventi, che la rendono un palcoscenico internazionale unico durante il resto dell'anno e ancora più nelle festività. Sanremo è spesso chiamata la Città dei Fiori perché la sua particolare posizione in prossimità di due costoni montuosi colpiti dalla dolcezza del mare favorisce la coltivazione dei fiori. Sanremo è anche nota per ospitare come dicevamo prima, il Festival della Canzone Italiana e gli innumerevoli eventi che richiamano ogni anno moltissimi turisti. Da quest'anno la Città dei Fiori si è arricchita di un nuovo evento: “Nella fantastica cornice dell'Auditorium Franco Alfano, a fine giugno ha preso il via il nuovo evento musicale: “Sanremo Summer Symphony 2022”.

L'evento, organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal Comune della città, ha preso vita per ricordare le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra gli artisti nazionali ed internazionali che si esibiranno tra il palco del Teatro Ariston e quello del rinnovato Auditorium Franco Alfano di Sanremo, possiamo annoverare alcuni dei più noti: Vanessa Tagliabue Yorke, New Trolls , Ute Lemper, Cecilio Perera, Cristina D'Avena, Morgan, Antonella Ruggiero, Vince Tempera e molti altri. I protagonisti renderanno omaggio ad importanti artisti del nostro panorama musicale e non solo.