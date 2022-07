Mondo crypto: boom di ricerche online per i bonus senza deposito

Una delle ultime novità del mondo crypto è sicuramente l'avvento dei bonus senza deposito che hanno destato l'attenzione di tantissimi utilizzatori sui portali specializzati, nei vari forum e nelle chat. Tutto ciò si è tradotto in molte ricerche online di persone interessate ad usufruire di queste particolari iniziative. Nello specifico i bonus sono delle promozioni, utilizzabili una sola volta per ogni utente, che consentono di guadagnare delle piccole somme di criptovalute in cambio di alcune particolari azioni.

Attualmente esistono diverse tipologie di bonus ma prima di essere utilizzate queste meritano di essere adeguatamente approfondite con calma e attenzione. La prima di queste riguarda i bonus su un deposito effettuato su un exchange per criptovalute o sulla piattaforma di uno specifico broker. Questi bonus vengono quindi erogati in cambio di una certa somma di denaro depositata. Esistono poi i bonus crypto senza deposito, ovvero quelli che vengono erogati quando un utente decide di vincolare delle crypto su una piattaforma.

Come accumulare i bonus senza deposito

I bonus senza deposito riguardano tutti i casi in cui non è necessario effettuare un versamento su una piattaforma. Ovviamente questi bonus non sono molto cospicui, anzi sono decisamente contenuti e di conseguenza questo aspetto deve essere attentamente valutato da chi decide di avvalersi di questo servizio. Alcune persone che dedicano diverso tempo a questa attività possono ad esempio, indicativamente, ottenere qualche decina di euro al mese (espresse ovviamente nella criptovaluta prescelta).

Le piattaforme più famose offrono realmente questa possibilità che è solitamente vincolata ad attività come ad esempio:

Vedere degli spot pubblicitari.

Iscriversi ad una newsletter.

Compilare un sondaggio .

. Invitare degli amici.

Compilare un formulario guidato.

La formula che prevede la richiesta di invitare degli amici ad utilizzare un'App di exchange o di un broker è attualmente la più frequente. Per chi intende investire in criptovalute può essere una buona idea però prendere in considerazione anche i bonus che derivano da un deposito. I più famosi tra questi sono il bonus di Coinbase che prevede l'elargizione di 10 dollari in Bitcoin a chi deposita i suoi primi 100 dollari sulla piattaforma e li converte in Bitcoin. Un sistema simile è previsto anche da Binance che però lascia all'utente la scelta totale delle crypto da acquistare.

Come valutare i bonus senza deposito

Per valutare l'utilità di questi bonus è sempre molto importante considerare il rapporto tra il tempo necessario per ottenerli e il vantaggio derivante. Generalmente non è possibile ipotizzare di utilizzare questo sistema per accumulare delle criptovalute nel corso del tempo, a causa del bassissimo valore di ogni singolo premio ricevuto. Può sicuramente essere un'attività di "svago" o un passatempo per gli appassionati del settore che vogliono unire i bonus senza deposito ad un portafoglio già ben strutturato e consolidato.

Resta quindi evidente il principio che chi desidera disporre di un vero portafoglio crypto avrà la necessità di investire e non può pensare di ottenerlo interamente in modo gratuito, neanche usufruendo dei migliori bonus del momento. I bonus non devono essere scambiati con gli Airdrop che possono essere considerati dei veri e propri "bonus di fedeltà" che prevedono la concessione di alcuni altcoin a tutti gli utenti che soddisfano delle determinate caratteristiche (come ad esempio un certo capitale investito in un periodo di tempo o un elevato tempo di attività).

Anche gli Airdrop, così come i bonus senza deposito, sono solitamente realizzati con importi molto contenuti, spesso privi di valore. In generale quindi è possibile sostenere che i bonus sono un fenomeno da ridimensionare nella loro importanza, nonostante oggi siano molto ricercati online. Inoltre è importante prestare attenzione a non ricercare i bonus su portali non autorizzati che promettono fantomatici guadagni elevati, in quanto molto probabilmente nascondono delle insidie di truffa.