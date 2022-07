Procede il lavoro all'interno dell'ASD Oneglia Calcio per il nuovo volto della società calcistica

Si amplia quindi il team che affiancherà la prima squadra iscritta al campionato di prima categoria per la stagione 2022/2023 che sarà allenata dal Mister Francesco Ghigliazza, figura solida e amata nell'ambiente calcistico imperiese in quanto già allenatore di diverse generazioni, dalle indubbie qualità non solo calcistiche ma anche umane, caratteristiche che gli permetteranno sicuramente di guidare il gruppo in questo importante progetto, affiancato dal suo affezionato collaboratore Michele Reviglio e dal nuovo Team Manager Alessandro Griseri che da giocatore di avvalorata esperienza, molto legato alla maglia dell'Oneglia Calcio, tanto da aver rinunciato ad incarichi propostigli da categorie superiori, ha deciso di mettersi in gioco con questo nuovo ruolo investendo esperienza, grinta e passione in un progetto che mira anche ad una crescita di qualità del settore giovanile e che vedrà l'inserimento di altre figure specifiche.