Massimiliano Conti incanta, illude e cade al ITF 700 Masters Championships di tennis

Al termine di una settimana di intensi e spettacolari incontri si è chiuso il torneo di tennis “ITF 700 Masters Championships” sui campi di Sanremo e Ospedaletti.

Arrivati da ben 26 nazionalità diverse, gli oltre 200 partecipanti hanno potuto apprezzare l’ospitalità dei due circoli, riconosciuti da tutti come il perfetto connubio tra manutenzione dei campi e organizzazione del torneo.

Più di 20 tabelloni per tutte le categorie di età dai 30 agli 80 anni, con la presenza di diversi campioni tra cui: Mauro Gerbi, campione italiano in carica over 55, Eric Barrat, campione francese in carica over 55, la tedesca Gundula Wienland, numero 3 al mondo, l'olandese Frits Rajimarkers, numero 5 al mondo.

Vincitore del trofeo “Most successful Tennis Club” il circolo TC Pavia che ha accumulato il maggior numero di vittorie seguito dal circolo Canottieri Roma.

Sul fronte agonistico interno da segnalare la prestazione del portacolori del circolo Tennis Sanremo, il maestro Massimiliano Conti, che ha dato battaglia sia nel tabellone del doppio che in quello del singolare.

Nel doppio si è aggiudicato il trofeo, in coppia con l’altro tennista del circolo, Andrea Persico, prevalendo in finale contro la fortissima coppia Per Nordstrom, svedese, testa di serie numero 3 e Sven Schulz, tedesco, testa di serie numero 1, con il risultato di 6/4 7/6.

Anche nel singolare Conti faceva pregustare la vittoria finale battendo in sequenza Giacomo Viale, Daniel Rajsky della repubblica ceca, Per Nordstrom, svedese e presentandosi in finale con i favori del pronostico contro lo spagnolo Antonio Cavo Lopez. Conti partiva bene aggiudicandosi il primo set per 6/4, subiva la rimonta dell’avversario nel secondo set per 3/6 ma affrontava concentratissimo il terzo set fino a portarsi sul 5/1. A due punti dalla vittoria finale, uno scambio interminabile vedeva il nostro beffato da una pallina che toccava il nastro e moriva di là dalla rete. Dal 2/5 il tennista spagnolo prendeva sicurezza e cominciava a comandare il gioco forte di una maggiore freschezza atletica. Conti combatteva come un leone e si guadagnava ben tre palle del match ma alla fine doveva soccombere in preda ad un colpo di calore senza comunque arrendersi fino alla fine con il risultato finale di 6/4 3/6 7/5.