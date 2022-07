Calciomercato: torna in maglia rossonera Alex De Flaviis, nuovo tesseramento per l'Argentina Arma

Continua l’opera di rafforzamento dell’Argentina Arma in vista del prossimo campionato. E’ stato tesserato Alex De Flaviis, trequartista classe '97 adattabile anche al ruolo di seconda punta e ala sinistra nel cerchio di metà campo.

De Flaviis cresce nel settore giovanile della Sanremese per poi successivamente passare nella ‘cantera’ genoana. Dopo l'esperienza genovese rientra nell'estremo ponente tra i giovani dell'Argentina.

L'esordio in prima squadra avviene nel campionato di serie D con la maglia rossonera, in seguito si sposta nella Sanstevese in Prima Categoria e l'anno successivo in Promozione. La stagione dopo passa, sempre nel campionato di Promozione, al Taggia.