Calcio: Sanremese, Francesco Pellicanó resta in maglia biancoazzurra

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 dell’attaccante Francesco Pellicanó.



Nato il 30 agosto 2002, Pellicanó si appresta a disputare la sua quinta stagione in maglia biancoazzurra. Cresciuto nel vivaio matuziano, con un’esperienza anche nell’under 17 del Genoa, ha esordito in serie D nel 2018/19 e finora ha collezionato 34 presenze e 5 reti con la squadra della sua città. È un attaccante dotato di grande estro e forza fisica, che può essere utilizzato sia come seconda punta, sia come esterno, sia come trequartista.



“Sono molto carico – dichiara Pellicanó – finalmente mi sono messo alle spalle un anno particolarmente sfortunato. Ho giocato pochissimo per via degli infortuni: prima l’operazione al ginocchio, poi la microfrattura alla caviglia mi hanno costretto ai box quasi per tutto il campionato. Adesso sto bene, ho ripreso ad allenarmi per conto mio e non vedo l’ora di ricominciare con i miei compagni. Ringrazio il presidente Alessandro Masu, il direttore sportivo Marcello Panuccio e il mister Gabriele Giannini che mi hanno manifestato la loro fiducia e i tifosi che in questo periodo difficile mi sono stati sempre vicini. Spero di ripagarli a suon di gol e di prestazioni convincenti. Mi auguro di fare una grande stagione e di raccogliere tante soddisfazioni con la maglia biancoazzurra“.