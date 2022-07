Ai Campionati europei di Petanque, ottimi risultati per la coppia del GSP Ventimiglia Diego Rizzi e Alessio Cocciolo

Si è conclusa a 's-Hertogenbosch l'avventura olandese della nazionale italiana di petanque durante i Campionati Europei individuali e coppie, maschili e femminili, e coppie miste.

"Risultati ancora esaltanti per la coppia del GSP Ventimiglia Diego Rizzi e Alessio Cocciolo, campioni mondiali in carica, che hanno portato a casa una meravigliosa medaglia d'oro, dopo un percorso impeccabile: 104 punti all'attivo, contro i 21 subiti, conditi da 5 'cappotti'. Nella finale, hanno sconfitto la coppia belga per 13 a 4.

Nella gara individuale Rizzi, campione europeo in carica, ha bissato il successo guadagnando un altro oro dopo aver sconfitto in semifinale il francese Sarrio per 13 a 6, e battendo in finale, al termine di una "battaglia" di oltre un'ora e mezza, il giovane spagnolo Jesus Eschacho, chiudendo la sfida 13 a12.

Un altro risultato 'storico' dei nostri due atleti, che nelle prossime settimane riprenderanno (fra gli altri impegni) il percorso dei Master di Petanque in Francia, kermesse a tappe per squadre a terne (la squadra italiana comprende anche i piemontesi Chiapello e Cometto) che al momento li vede primi in classifica".