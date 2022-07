Dal Principato di Seborga farmaci e medicinali pediatrici all’Ambasciata della Costa d’Avorio

Nella giornata di ieri il Consolato del Principato di Seborga ad Abidjan, Costa d’Avorio, ha fatto dono all’Ambasciata ivoriana del Sovrano Militare Ordine di Malta di farmaci e medicinali pediatrici per un valore di circa € 1.400 (235,14 luigini).

Il SMOM è un ordine religioso cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali, che è ritenuto “soggetto di diritto internazionale” dalla grande maggioranza della comunità internazionale. Si tratta di fatto di un ordine cavalleresco che opera sia come ONG internazionale, come la Croce Rossa, sia come un vero e proprio Stato indipendente, con relazioni diplomatiche con più di 100 Stati e con lo status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. Ad oggi è attivo in più di 120 Paesi dove fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso le sue attività mediche, sociali e umanitarie.

"Con orgoglio, il Consiglio della Corona si congratula con il Console di Seborga, Dott. Antonioni Carl Bassit, per questa bella iniziativa che contribuirà alla salute di molti bambini, e lo ringrazia per aver generosamente effettuato la donazione a nome del Principato".