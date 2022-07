Diano Marina: diatriba tra Za e Bregolin su sostegno o meno a Draghi, Parrella: “Che si occupino dei problemi quotidiani!”

"Za e Bregolin giocano a fare gli statisti mentre la città è invasa dai rifiuti, maltenuta e con una crisi idrica frutto, ancor più che della siccità, del menefreghismo di chi come loro ha avuto incarichi amministrativi in passato”. A dirlo è Francesco Parrella, capogruppo di ‘Diano Domani’ che continua: “I nostri due, posino i soldatini e provino a occuparsi dei problemi quotidiani di una città tanto bella quanto mal amministrata perchè i cittadini, la maggioranza relativa dei dianesi andati alle urne, li hanno eletti solo per questo".