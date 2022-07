Molte novità per tutte le età nel calendario eventi di San Bartolomeo: fiabe da colorare in riva al mare

Mentre inizia il Rovere d’Oro, concorso musicale internazionale per giovani talenti, San Bartolomeo al Mare torna a ospitare gli intrattenitori della provincia di Imperia, da Paolo Bianco a Gianni Rossi passando per dj Tex.



Ma il calendario estivo di San Bartolomeo al Mare presenta anche molte novità per tutte le età. Da questa settimana il martedì sera sarà dedicato alle Fiabe da colorare in riva al mare, un'iniziativa della libreria “Libri al Mare” in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e il Comune di San Bartolomeo al Mare. Martedì 19 e 26 luglio, martedì 2, 16, 23 e 30 agosto e martedì 6 settembre sono le date in cui i bambini si daranno appuntamento con le fiabe, alle 21 in zona Anfiteatro. La giornalista Viviana Spada leggerà loro avventurosi ed emozionanti racconti che i più piccoli potranno interpretare e disegnare a loro piacimento, ricevendo anche in omaggio il volumetto di una fiaba.



Un'altra novità è rappresentata dal “Tutti al mare”, il primo raduno di auto e moto - storiche e sportive - di Club 500 Golfo Dianese, in programma domenica 31 luglio, partire dalle ore 9.



Mercoledì scorso - intanto - grande affluenza per il primo appuntamento settimanale con il karaoke di Paolo Bianco, che terrà compagnia al suo pubblico per tutto il mese di luglio e per quello di agosto alle ore 21.30 in zona Anfiteatro. L'appuntamento del giovedì con Dj Tex invece, si ripeterà il 28 luglio, l'11, il 18 e il 25 agosto e giovedì 1 settembre, sempre alle 21.30 in piazza Torre Santa Maria. Domenica 17 luglio si è esibito anche Gianni Rossi, lo showman dianese che ha portato il suo format di intrattenimento in piazza Torre Santa Maria, davanti a centinaia di persone. La prossima data per “Balliamoci l'estate” è martedì 2 agosto mentre il 16 agosto Gianni Rossi sarà sullo stesso palco per “Canta che ti passa”.



Grande attesa anche per il ritorno di sagre e feste patronali: si parte con la sagra dei Donatori di sangue (da venerdì 22 a domenica 24 luglio in piazzale Olimpia) e si continua con quella dei Rebatta Buse (da venerdì 29 a domenica 31 luglio sempre in piazzale Olimpia). Lunedì 25 luglio si festeggiano i Santi Mauro e Giacomo a Chiappa, con la Santa Messa alle ore 20:00 e la Karibe Band che suonerà a partire dalle 21:30, mentre martedì 26 luglio è dedicato ai Santi Anna e Gioacchino a Poiolo: la Messa si terrà alle ore 21:00, subito dopo la processione e poi suoneranno i Lazy Daisy & the Moonscreamers. L'associazione Libagioni Medievali si occuperà della somministrazione di cibo e bevande in collaborazione con l'associazione San Matteo.



Da martedì 19 a domenica 24 luglio – ore 21.15 – Piazza Rovere

XXXIII Concorso internazionale Rovere d'Oro – Piazza Rovere



Mercoledì 20 luglio – ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco – Piazza Torre Santa Maria



Da venerdì 22 a domenica 24 luglio – dalle ore 19.00

Sagra dei Donatori di Sangue – piazzale Olimpia



Lunedì 25 luglio – ore 21.30

Festa Patronale di Chiappa – Intrattenimento musicale con la Karibe Band in Piazza Sottana



Martedì 26 luglio – ore 21.00

Fiabe da colorare in riva al mare a cura di Libri al Mare con la giornalista Viviana Spada – Anfiteatro



Martedì 26 luglio – ore 21.00

Festa dei Santi Anna e Gioacchino in borgata Poiolo - Messa alle 21 e a seguire processione. Subito dopo intrattenimento musicale con Lazy Daisy & the Moonscreamers



Mercoledì 27 luglio – Ore 21.30

Karaoke con Paolo Bianco – Anfiteatro



Giovedì 28 luglio – ore 21.30

Animazione musicale con Dj Tex - Piazza Torre Santa Maria



Da venerdì 29 a domenica 31 luglio – dalle ore 19.00

Sagra dei Rebatta Buse – piazzale Olimpia



Domenica 31 luglio – dalle ore 9.00

Tutti al Mare: primo raduno auto e moto storiche e sportive – Piazza Torre Santa Maria



Domenica 31 luglio – dalle ore 21.00

Cartoon Theater – Piazza Torre Santa Maria

Anche in questa settimana proseguono le attività estive di lunga durata:

GINNASTICA DEL RISVEGLIO dal lunedì al venerdì, ore 9.00, Largo Scofferi.

ZUMBA ogni sabato, ore 10.00, Piazza Torre Santa Maria.

SHOPPING SOTTO LE STELLE tutti i giorni, dalle ore 17:00 alle 24:00 (venerdì, sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 24:00, Lungomare delle Nazioni.