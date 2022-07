Come può il CBD sostenere uno stile di vita sano?

Mentre il CBD continua a crescere in popolarità, c'è un crescente corpo di prove scientifiche che suggeriscono che questo estratto naturale della pianta offre molti potenziali benefici per la salute - non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici. Se vi state chiedendo se il CBD può sostenere uno stile di vita sano, non cercate oltre - questo articolo vi mostrerà come.

Cos'è il CBD?

Il cannabidiolo (CBD) è un composto non inebriante che si trova in relativa abbondanza nella pianta della canapa (Cannabis sativa). È il principale ingrediente attivo nei prodotti a base di canapa, compresi gli oli di CBD, gli edibili, i topici, le capsule e i vapori.

Il CBD è stato usato dall'uomo per migliaia di anni per le sue varie proprietà terapeutiche. A differenza del tetraidrocannabinolo (THC), che è il principale composto inebriante della cannabis, il CBD non fa "sballare" l'utente né causa dipendenza, quindi è completamente sicuro per il consumo.

Quali sono i potenziali benefici per la salute del CBD?

Gli studi indicano che il CBD ha molti potenziali benefici per la salute e che può offrire supporto alle persone con una serie di condizioni mediche, tra cui ansia, infiammazione, insonnia e dolore cronico.

Quindi, come fa il CBD a beneficiare il corpo?

Il CBD funziona interagendo con il sistema endocannabinoide (ECS), un complesso sistema di segnalazione cellulare che si trova in tutto il corpo. L'ECS regola molte funzioni vitali, tra cui il sonno, l'umore, il dolore e l'appetito, e consiste di tre componenti chiave: endocannabinoidi, recettori dei cannabinoidi ed enzimi. Quando il CBD viene consumato, stimola i recettori dei cannabinoidi e aiuta ad aumentare le concentrazioni di endocannabinoidi, sostenendo così l'ECS nel mantenere il corpo equilibrato e sano.

Quanto CBD dovrei prendere?

Per le persone nuove al CBD, si raccomanda di iniziare con un basso dosaggio giornaliero e di aumentarlo gradualmente nel corso di diversi giorni fino a quando non si notano effetti positivi. A meno che un medico non consigli altrimenti, non assumere più di una dose totale di 70 mg di CBD al giorno. Seguendo questa guida, puoi gestire il tuo dosaggio in base a ciò che funziona meglio per te e combinare i prodotti CBD se lo desideri.

Come si assume l’olio di cbd?

Per ingerire l'olio di CBD, solleva la lingua verso il tetto della bocca e metti alcune gocce sotto. Tenere le gocce per un minuto prima di deglutire. Questo permette al CBD di essere completamente assorbito attraverso la membrana mucosa della bocca e nel flusso sanguigno. Possono essere necessari 15-30 minuti perché l'olio di CBD faccia effetto.

Il dosaggio varia da persona a persona e dipende da una serie di fattori come il peso, l'altezza, l'età e i motivi per cui si prende il CBD. La FSA raccomanda una dose massima totale giornaliera di 70 mg di CBD. Questo include qualsiasi prodotto aggiuntivo. Quindi assicuratevi di non superare questo importo. Seguendo questa raccomandazione, puoi adattare la tua dose giornaliera a ciò che funziona meglio per te, combinando diversi prodotti CBD secondo necessità.