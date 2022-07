Sanremo, agguato a colpi di fucile in strada degli Olandesi, il gip: "Fatti gravi, ma non è tentato omicidio"

Sono comparsi oggi davanti al gip di Imperia Anna Bonsignorio quattro dei cinque fermati ieri dai Carabinieri in quanto accusati di far parte del ‘commando’ che ha sparato un mese fa a due persone, un italiano e uno straniero, S.O. e V.M., sulla strada degli Olandesi a Sanremo. Durante l’interrogatorio di garanzia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere sia Angelo Bonfiglio, 56 anni, difeso dall’avvocato Luca Rituz, sia Klodian Kola di 32, assistito dal legale Raimondo Vivaldi. Da quanto si apprende per Bonfiglio si apre la strada di rendere interrogatorio al pm, Luca Scorza Azzarà, non appena la difesa avrà visionato tutti gli atti di indagine.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa anche nei confronti di Riccardo Berrica di 19anni, nipote di Bonfiglio, e Fernando Shemuni, 36 anni. Sono tutti residenti a Ceriana. Un altro soggetto poi, è stato raggiunto dal fermo emesso dal pm. I fatti risalgono al 18 giugno scorso, quando due uomini si sono presentati al Pronto Soccorso dell’Ospedale matuziano con ferite da arma da fuoco, verosimilmente provocate da un fucile a pallini. I due avevano dichiarato di essere stati raggiunti sulla strada collinare di Sanremo da uno sciame di pallini esplosi con due colpi che, fortunatamente, non ha causato la caduta dal mezzo. I due sono fuggiti e, dopo le dichiarazioni rese, i Carabinieri hanno raccolto gli elementi disponibili per le indagini, ritenendo che vi fosse stata l’azione di un ‘commando’ il cui obiettivo era compiere un’imboscata ai danni dei due. Sono state trovate munizioni calibro 12 esplose, ma non le cartucce, evidentemente contenute dall’arma. Dà lì, anche sulla base delle dichiarazioni degli aggrediti, sono risaliti a orari, veicoli, percorsi, relazioni tra i coinvolti e dinamica dell’evento. Stando all'inchiesta compiuta dai carabinieri l'agguato è stato organizzato in seguito alla mancata restituzione di una collana, data in pegno per un debito di droga non saldato. La stessa poi, non sarebbe stata restituita.

"A carico di tutti gli indagati, ha scritto il gip nell’ordinanza di arresto, sussistono gravi indizi di colpevolezza, essendo stati individuati quali autori in compartecipazione del grave fatto delittuoso commesso ai danni di S.O. e V.M., la sera del 18 giugno 20220". Fondamentali per le indagini sono state le immagini di videosorveglianza cittadina e privata nonché alcune intercettazioni telefoniche. “Immortalate le fasi dell’agguato, evidenzia il gip, consentendo di individuare il furgone usato dal commando e dal suo conducente, un uomo con i capelli lunghi raccolti in una coda” inoltre, è stato appurato che “il passeggero del sedile anteriore, durante l’attesa aveva gettato un mozzicone di sigaretta nella fascia soprastante la strada, mozzicone rinvenuto e sequestrato dai militari nel corso del sopralluogo”.

L’analisi del traffico telefonico sulle utenze in uso agli indagati Bonfiglio, Berrica e Shemuni per il gip ha consentito di accertare “una perfetta corrispondenza delle celle agganciate con i movimenti degli indagati tra Ceriana, Sanremo e Ceriana".

Per il gip però nonostante i fatti siano gravi comunque le condotte perpetrate non integrano il reato di tentato omicidio così come contestato dalla Procura bensì quello di lesioni aggravate in quanto il mezzo impiegato, ossia il fucile caricato a pallini ha un “carattere non micidiale” che pur avendo “un’ampia rosata e quindi con larga possibilità di attingere l’obiettivo benchè in movimento e di causare ferite importanti non ha capacità lesiva letale, come confermato dalla natura superficiale delle ferite riportate delle vittime”. In definitiva quindi, “gli elementi fin qui raccolti non sorreggono l’ipotesi del tentato omicidio, chiosa il gip, imponendo la riqualificazione di lesioni gravi per la durata della malattia e anche pluriaggravate dell’uso dell’arma e dalla premeditazione”.

Il gesto attuato quindi avrebbe avuto uno “scopo intimidatorio che par emergere quale movente in relazione ad altre questioni illecite pendenti fra le parti anche confermato dalla propensione manifestata dallo stesso Bonfiglio a risolvere altre questioni mediante l’utilizzo del fucile”. A supporto di questa affermazione il gip evidenzia una conversazione avuta tra l’indagato e la figlia che aveva avuto alcuni problemi con un soggetto nel risponderle avrebbe detto “digli che non lo stiro io, digli che non gli arriva qualche fucilata in faccia”.