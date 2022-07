Sanremo: l'approvazione a fine maggio scorso, la città dei fiori avrà un cimitero per gli animali d'affezione

Sanremo avrà il suo cimitero per gli animali d’affezione, ovvero tutti quegli animali domestici che, per molti di noi, valgono davvero tanto e dai quali è difficile staccarsi.

L’anticipazione era arrivata a fine maggio scorso, quando il Consiglio comunale aveva approvato, in modo unanime, un ordine del giorno presentato dal capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia sulla tumulazione degli animali d’affezione. Si tratta in sostanza della possibilità, come previsto anche da una Legge regionale, di tumulare le ceneri degli animali nel loculo o nella tomba del padrone defunto o nella tomba di famiglia. Questo si potrà fare previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.

“Per tantissime persone i propri animali sono parte integrante della famiglia – ha detto Daniele Ventimiglia – Con la modifica del regolamento comunale, i cittadini sanremesi potranno finalmente recarsi a trovare gli animali e gli umani di famiglia sepolti nello stesso luogo. Non si tratta di una sottigliezza, ma di un provvedimento che facilita la commemorazione di ogni membro del nucleo familiare”.

Ora sarà necessario trovare un luogo adatto mentre le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri degli animali, sarebbero le stesse che si applicano nel caso di tumulazione supplementare delle ceneri di persona. La possibilità è estesa solo ad animali di persone già defunte, non è infatti ammessa per animali appartenenti a persone in vita.

“Siamo d’accordo e gli uffici stanno già predisponendo il relativo regolamento – ha annunciato per la maggioranza Marco Viale di Sanremo al Centro – si sta anche individuando un’area da destinare a cimitero degli animali”.