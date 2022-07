Sanremo: gonfiabili e intrattenimenti in piazza Colombo, domani l’apertura delle buste ma i ritardi potrebbero far saltare tutto

In estate arriveranno i gonfiabili in piazza Colombo? La risposta arriverà già nelle prossime ore e non sono escluse sorprese.

Domani in Comune è in programma l’apertura delle buste per l’affidamento del servizio di intrattenimento sul solettone che riguarda sia i gonfiabili in estate che i programmi natalizi con la pista di pattinaggio sul ghiaccio. E quella che dovrebbe essere semplicemente una procedura standard potrebbe subire ribaltoni dell’ultimo minuto.

Tutto è ancora avvolto da un velo di incognita dovuto al rispetto dei tempi. Gli uffici di palazzo Bellevue hanno avuto problemi con le tempistiche legate al cambio di dirigente, pratica che potrebbe avere conseguenze sull’assegnazione del servizio per piazza Colombo.

L’interrogativo iniziale, quindi, troverà risposta domani e i dubbi sono molteplici. La cosa, inoltre, potrebbe avere ripercussioni anche quelli eventi natalizi.

Intanto gli uffici del Comune hanno nominato la commissione per la valutazione delle domande che sarà composta da: Linda Peruggi (dirigente del servizio Attività Produttive e Mercati) in qualità di presidente, Silvia Pavanello (funzionario del servizio Cultura) come componente e Ivan Raimondo (istruttore tecnico del servizio Manutenzione Immobili e Progettazione) con il ruolo di segretario.