Sanremo: dopo 39 anni di servizio va in pensione il capitano dei Carabinieri Sebastiano Meloni

Da oggi è in pensione Sebastiano Meloni, per 39 anni al servizio dell’Arma dei Carabinieri in ogni angolo del Paese. Nato in provincia di Sassari 60 anni fa, lascia l’arma con i gradi di Capitano dopo una lunga carriera che lo ha visto infine fermarsi a Sanremo per ben 22 anni.



Entrato in servizio nel 1983 come ausiliario, ha subito vinto il concorso da sottufficiale lavorando prima a Velletri e poi a Firenze; la prima destinazione in provincia di Imperia è stata Ospedaletti con un incarico di un anno prima del trasferimento a Ventimiglia (storico fu il salvataggio di una donna ferita sulle alture di Pigna con un lungo lavoro di ben 11 ore per il trasporto in ospedale); poi 10 anni a Genova con l’esperienza ai Mondiali di Calcio del 1990 seguita dai servizi sui luoghi delle stragi di mafia in Sicilia; ultima tappa in Sardegna prima di approdare a Sanremo dove si è fermato per 22 anni dal 1999 a oggi.



Nella Città dei Fiori ha firmato decine di operazioni antidroga principalmente nel centro storico portando a innumerevoli arresti oltre al coordinamento dei servizi di sicurezza in occasione dei grandi eventi cittadini.



A Sebastiano Meloni vanno i sinceri auguri di un meritato riposo da parte di tutta la redazione di SanremoNews.