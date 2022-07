Poste italiane: nel periodo estivo aperti gli uffici postali a Imperia e Sanremo

Anche quest’anno durante i mesi di luglio e agosto, Poste Italiane garantirà la presenza ed i servizi sul territorio nei 14 Uffici Postali di Imperia e Sanremo città, che saranno operativi secondo la seguent rimodulazione.

Imperia Centro in Viale Matteotti operativo a doppio turno (dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e sabato fino alle ore 12:35) osserverà il turno mattinale (fino alle 13:35 e sabato fino alle ore 12:35) nei periodi dal 3 al 5 e dal 22 al 31 agosto.

Imperia 2 in Via De Sonnaz 14, operativo a doppio turno (dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e sabato fino alle ore 12:35) osserverà il turno mattinale (fino alle 13:35 e sabato fino alle ore 12:35) nei periodi dal 18 al 23 luglio e dall’ 8 al 20 agosto.

Imperia 1 in Via Martiri della Libertà 33 e Imperia 3 in Via del Pescatori 3 sono sempre operativi dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e il sabato fino alle ore 12:35, eccetto i giorni 5,10,12,18 e 20 agosto.

Imperia 4 in Via Nizza 25 e Imperia 6 in Via Nazionale 23 sono sempre operativi dalle ore 8:20 alle ore 13:35 ed il sabato fino alle ore 12:35, eccetto i giorni 23 luglio e 6, 9,11,13,23,25,27 agosto.

Imperia 7 in Via S. Antonio 4, sempre operativo dalle ore 8:20 alle ore 13:45 e sabato fino alle ore 12:45, eccetto i giorni 8, 10 e 12 agosto.

Sanremo Centro, in Via Roma 158, operativo a doppio turno (dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e sabato fino alle ore 12:35) osserverà il turno mattinale (fino alle 13:35 e sabato fino alle ore 12:35) dal 16 al 31 agosto.

Sanremo 1 in Via Agosti 241, Sanremo 2 in Strada S. Martino 94 e Sanremo 3 in Via Galilei 395, sono sempre operativi dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e sabato fino alle ore 12:35, eccetto i giorni 23 luglio e 10,12, 24, 26 agosto.

Sanremo 4 in C.so Matuzia 191 - Sanremo 5 in Via Dante Alighieri 161 - Sanremo 6 in Via S. Francesco 80, sempre operativi dalle ore 8:20 alle ore 13:35 e sabato fino alle ore 12:35, eccetto i giorni 30 luglio e 9,11,13,18 e 20 agosto.

Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi presso gli Uffici Postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito www.poste.it e le APP di Poste Italiane.