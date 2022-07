Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 19 a domenica 24 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 19 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.15. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (10 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: (alle 18, conferenza e visita guidata); mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

17.30. ‘Green Theatre’: laboratorio di teatro gratuito dedicato ai ragazzi dai 15 ai 30 anni. Villa Citera. Strada Borgo Ponente 1-3 (traversa di via Galileo Galilei (tutti i martedì di luglio e agosto), info villacitera3.0@gmail.com

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Dj Set con Daniele Reviglio. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per i ‘Martedì Letterari estivi’, Veronica Pivetti illustra ‘Tequila bang bang’ (Mondadori). Letture scelte con Loredana de Flaviis della compagnia de ‘Il Teatro dell’Albero’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Me contro Te – Persi nel tempo’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

VALLECROSIA



21.00. Spettacolo dei Burattini presso la Pista di Pattinaggio (tutti i martedì fino al 30 agosto)

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer Fun 2022’: Yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 24 luglio

18.45. ‘Summer Fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

19.50. ‘Summer Fun 2022’: Fit Walk (musica in cuffia) con partenza dal lungomare Argentina, altezza ‘Baretto’ (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 340 3614861

20.45. ‘Summer Fun 2022’: Baby Dance alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + spettacolo del clown Squilibrio con il suo Monocirco (show di equilibrismo, giocoleria e magia). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il culto di S. Maria Maddalena a Taggia: luoghi ed economia di un'antica devozione': escursione sino all'acropoli dell'abitato storico sostando presso la chiesa S. Lucia, sede della Compagnia di Santa Maria Maddalena del Bosco con racconto delle origini e lo sviluppo della venerazione della Santa, dalla Provenza a Taggia. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

20.00-24.00. 'Tra terra e mare': mostra fotografica e filmati a cura dell'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: esposizione di fotografie e video dove verranno rappresentati diversi tipi di fauna animale e il loro habitat. Villa Boselli ad Arma, fino al 21 luglio



21.30. Per la Rassegna Estiva ‘Circustime’, Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla in un divertente spettacolo ricco di attrazioni e coinvolgenti gag, con un inaspettato finale.. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

16.30. Intitolazione dello Spazio Giovani ad Emanuela Loi nel trentennale della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta con la partecipazione di autorità civili. Via Caravello, Scuola Secondaria di I° grado ‘G.Marconi’



21.00. Musica Italiana nei Giardini Via Caravello

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Ebb Tide in concerto’: musica live in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)



21.00. Cinema cn plein air al molo nuovo della Marina di San Lorenzo al Mare

DIANO MARINA

21.30. ‘Diano in Musica’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino tutti i martedì di luglio, agosto e inizio settembre

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.15. 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: concerto di Claudio Mansutti, clarinetto, e Federica Rapini, pianoforte. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, fino al 24 luglio, ingresso gratuito (più info)

CERVO



18.30. Per la rassegna letteraria 'Itinerari a Ponente – un territorio da scoprire', presentazione guida Alpi Azzurre, dal Colle di Tenda all’entroterra di Bordighera di Corrado Ramella e Diego Rossi. Partecipa Alessandra Chiappori. Bastione di Mezzodì



21.30. In collaborazione con Associazione Culturale ‘Rapallo Musica’ ETS – XXIV Festival Organistico Internazionale ‘Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria’, concerto con Mario Ciferri (organo), Genova Vocal Ensemble diretto da Roberta Paraninfo (spettacolo preceduto alle 20.30 da visita guidata a cura dello storico dell’arte Alfonso Sista alla Chiesa allestita con un disegno luci immersivo e site-specific. Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso ad offerta libera (più info)



ENTROTERRA

CIPRESSA



17.00-24.00. Mercatini di artigianato e aziende agricole (tutti i martedì sera di luglio e agosto)



DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna ‘Sul filo del divertimento’, ‘Il Circoliere, con Squilibrio’: Love Circus con Amaranta e Tamarindo. Una storia circense con numeri di contorsionismo, fachirismo, gag comiche a lieto fine. Terrazza-bar del Bowling di Diano, Via Diano S Pietro, 105, ingresso libero con consumazione, info 0183 494131

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS

20.30. Per l’ultimo appuntamento del festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerto ‘Let’s Celebrate Gospel’. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin, ingresso libero con prenotazione (il programma a questo link)

LA TURBIE



20.30. 21ª edizione del festival ‘Les Musicales du Trophée’ a La Turbie. In programma musica, classica, romantica e barocca (15 euro, gratuito per i minori di 18 anni e per gli studenti). Chiesa di Saint Michel, Place de l'Eglise. Tutti i martedì fino al 26 luglio (più info)



MONACO

21.30. Teatro del Fort Antoine: rappresentazione di ‘Pueblo’ di Kukaracha. A cura della Direzione degli Affari Culturali. Fort Antoine (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

20.00. Nice Jazz Festival 2022: ultimo giorno di 5 serate con la partecipazione di 30 gruppi nazionali e internazionali. Place Masséna & Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 20 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)



18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Maurizio Lavarello (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Lightyear – La vera storia di Buzz’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

IMPERIA

21.00. Per ‘Donne d'arte’, Nanda: parola di pace’: serata dedicata alla scrittrice e traduttrice Fernanda Pivano, con Enrico Rotelli, scrittore e suo biografo, il discografico Stefano Senardi e Rossana De Michele, regista, produttrice e autrice televisiva. Villa Faravelli, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.15-17.30. Interreg Marittimo: evento finale del Progetto Neptune ((PatrimoNio naturalE e culTUrale sommerso e gestione sosteNibile della subacquEa ricreativa) con approfondimenti su sostenibilità e mare, eventi meteo estremi, economia circolare e turismo sostenibile. Giardini botanici Hanbury, corso Montecarlo 43, anche domani (il programma a questo link)



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di luglio e agosto

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 24 luglio

19.00. ‘Summer fun 2022’: Qi Gong, pratica per il benessere psicofisico al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Tango Argentino al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà (Rockclassico) con Roberto Tiranti (voce). Musiche dei Queen, Police e Genesis. Giardini Lowe (12 euro, ridotto 10 euro fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito per bambini fino a 12 anni), info +39 334 2151496



TAGGIA ARMA

20.00-24.00. 'Tra terra e mare': mostra fotografica e filmati a cura dell'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: esposizione di fotografie e video dove verranno rappresentati diversi tipi di fauna animale e il loro habitat. Villa Boselli ad Arma, fino al 21 luglio

RIVA LIGURE



21.15. BimBumBam: Viva Riva 2022!: Notte Bianca dei Bambini. Vie e piazze cittadine

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. ‘Ponente Storia: dialoghi di confine’: incontri culturali in collaborazione con l’’Associazione Culturale Comunità Villaregia’. Sala Consiliare del Comune



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica e intrattenimento con Djsct Polo al Bar Hotel Riviera dei Fiori della Marina di San Lorenzo (tutti i mercoledì sino al 31 agosto)

DIANO MARINA



21.00. ‘Extra Omnes’: visita guidata in notturna alla riscoperta dei monumenti e dei luoghi storici di Diano Marina a cura dello staff del Museo Civico del Lucus Bormani. Ritrovo davanti al museo, prenotazioni allo 0183 497621

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’. Luca Bianchini presenta ‘Le mogli hanno sempre ragione’ (Mondadori). Dialoga con l'autore Nadia Schiavini, libraia. Villa Scarsella (più info)

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.15. 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: concerto di Srdjan Bulatovic, chitarra, Darko Nikevic, chitarra. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, fino al 24 luglio, ingresso gratuito (più info)



21.30. Karaoke con Paolo Bianco in Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

COSTARAINERA



18.00. Per la rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, incontro con la poetessa e scrittrice di racconti per la scuola primaria Patrizia Massano: pomeriggio ricco di sorprese per i più piccoli tra gioco, letture e qualche bibita per dissetarsi. A cura di Antea Edizioni. Parco Novaro

PERINALDO



17.30. Per la rassegna letteraria ‘Seconda stella a destra: libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’. presenta libro ‘Il Podestà ed Esterina’ di Marzia Taruffi con la partecipazione dell’attore Gianni Modena. Sala Consigliare del Comune

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 22 luglio (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





GIOVEDI’ 21 LUGLIO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Music Time con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. Aperitivo con Musica live Live music con Monia Russo. Pico de Gallo, lungomare Vittorio Emanuele, info e prenotazioni, info 0184 574345 (più info)

20.30. Speciale cena gourmet a cura del pluripremiato chef Danilo Angé da Milano con prposta di una cucina innovativa e all’avanguardia con un interessante menu di 7 portate (60 euro vini esclusi). Parco di Villa Nobel, info e prenotazioni 388 8895908 (i dettagli a questo link)



21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘È stata la mano di Dio’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

21.30. Ute Lemper in un concerto composto appositamente per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e presentato in prima assoluta al pubblico (direttore: Maestro Giancarlo De Lorenzo). L’artista porterà sul palco brani estratti dal suo repertorio, per un viaggio musicale che racconta in note Berlino, New York e Parigi (a pagamrnto). Teatro Ariston (più info)

21-30. Per la 9ª edizione di Bravo Jazz 2022 a cura di Associazione Fare Musica, ‘Il jazz d’autore’ con Ottimo Minimo. Anfiteatro San Costanzo, fino al 23 luglio (più info)

IMPERIA



21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane 2022’, concerto dell’organista tedesco Joerg Abbing. Basilica di San Giovanni a Oneglia, ingresso libero (più info)

20.30 & 22.00. Per la rassegna ‘Teatro sotto l’Arco’, ‘Come onde in una stanza - Passaggi e passioni di viaggi e viaggiatori di e con Cristina Castigliola (due rappresentazioni). A cura del circolo Parasio. Piazza Pagliari (prenotazioni a questo link)

21.00. ‘Baila-Imperia’: serata latino-americana all’Anfiteatro Rabina

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Breil sur Roya - Airole accompagnati dalla guida GAE Roberto Maselli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 349 7221433 (più info)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00. Interreg Marittimo: evento finale del Progetto Neptune ((PatrimoNio naturalE e culTUrale sommerso e gestione sosteNibile della subacquEa ricreativa): attività in mare per i partecipanti (kayak, immersioni guidate, snorkeling). Ritrovo davanti all’ingresso dei Giardini botanici Hanbury, corso Montecarlo 43 (il programma a questo link)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

19.00. Yoga al Forte a cura dell’associazione Pramiti. Forte dell’Annunziata (giovedì di giugno, luglio, agosto)

21.00. ‘Carosello e tutti a Nanna!’: eecital con Antonio Carli e Andrea Elena al Belvedere Resentello



VALLECROSIA



21.00. Concerto benefico con i ‘Nuovi Solidi’ presso la Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer fun 2022’: yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.00. ‘Summer fun 2022’: Pilates alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.15. ‘Summer fun 2022’: Skateboard in Lngomare Argentina, altezza ‘Bagni Lido’ (portare il proprio skate). Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 391 7524574 (fino al 4 settembre)

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 24 luglio

19.00. ‘Summer fun 2022’: Barre Workout alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

19.00-24.00. Tour Summer 2022 TTX: torneo di ping pong aperto a tutti. Piazza della Stazione (iscrizione 12 euro), info +39 3490094219

20.45. Summer fun 2022’: Zumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Per l’11ª edizione della rassegna ‘Touscouleurs’, concerto de ‘I Radicanto’ dalla world music al jazz, dalla tradizione del sud alla musica antica. In programma anche brani di Domenico Modugno. Ospite Claudio Carboni, sax. Arena della Scibretta, info +39 0184 262882

OSPEDALETTI

21.30. Concerto musicale del ‘Quartetto Novecento’ a cura dell’Associazione Culturale Orchestra Sinfonica di Bordighera. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: mercatino dell’Artigianato sul lungomare di Arma



20.00-24.00. 'Tra terra e mare': ultimo giorno della mostra fotografica e filmati a cura dell'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: esposizione di fotografie e video dove verranno rappresentati diversi tipi di fauna animale e il loro habitat. Villa Boselli ad Arma



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sala in Zucca 2022’, Bruno Gambarotta presenta ‘L’albero delle teste perdute’ (ed. Manni). Dialoga con l’autore il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

21.00. ‘I Giovedì dei Bar’: musica live negli esercizi commerciali

21.30. ‘Ponente Storia: dialoghi di confine’: incontri culturali in collaborazione con l’’Associazione Culturale Comunità Villaregia’. Sala Consiliare del Comune

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)

21.00. Teatro per bambini con il Teatro dei Mille Colori

DIANO MARINA

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, Elisabetta Gnone presenta ‘Fairy Oak’ (Salani). Intervento speciale del gruppo di lettura la Banda dei Lettori di Imperia. Villa Scarsella (più info)

21.30. Per la 7ª edizione della Rassegna ‘Diano SottoMarina’ a cura degli istruttori dell'Asd InfoRmare, conferenza ‘Il nostro futuro è scritto nell'acqua: ma sappiamo leggere?’ a cura di Franco Borgogno. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



17.00-19.00. Pillole di emergenza: mini corsi gratuiti di BLS sulla spiaggia con approfondimento sulla disostruzione vie aeree. A cura della Croce d'Oro di Cervo Imperia (ogni settimana fino al 30 agosto). Giardini Marco Polo



21.15. 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: concerto di Kloi Malaj, pianoforte, Gloria Cianchitta, pianoforte, Francesca Bonatta, violino. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, fino al 24 luglio, ingresso gratuito (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.15. Per la 3ª edizione del ‘Badalucco Book Festival 2022’, presentazione del libro di Remo Ferretti ‘Codice 9’ (Antea). Piazzetta Umberto Eco, partecipazione libera



CAMPOROSSO



18.00. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘Caribbean Dj Night’: musica e divertimento con alcuni tra i migliori Dj di musica latino americana sia della Riviera italiana che di quella francese (Dj Anael, Dj Biscochito, Dj Enzo, Dj Francesco, Dj Jeremie, Dj Luisito). Palatenda dell’Arena di Bigauda, 12 euro con consumazione, ingresso libero per i minori di anni 14 solo accompagnati, info e prenotazioni +39 3493105105 (il programma a questo link)

PIETRABRUNA



21.15. Concerto di Musica Soul & Funky con i Black Beat (servizio ristoro)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA



21.00. ‘Viaggio con le Musiche di W.A. Mozart e J. Haydin’: concerto del Trio ‘Opera Viva’ formato da Valentina Rebaudo e Joachim Forlani (clarinetto) e Sebastien Gex (corno di bassetto). Piazzetta Carlo Fea



FRANCIA

BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie, fino al 22 luglio (più info)

CANNES



22.00. Festival d’arte pirotecnica con esibizione della Polonia nella Baia di Cannes (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

21.30. Spettacolo de ‘Le Cirque du Soleil’ dal titolo ‘Corteo’ con 51 acrobati, musicisti, cantanti e attori provenienti da tutto il mondo. Palais Nikaïa, fino al 24 luglio (info e prenotazioni a questo link)





VENERDI’ 22 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, ‘Music Time con il ‘Nuages Trio’ formato da Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra) e Alex Otta (tromba). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘A cena con l’Autore’: appuntamento letterario con Gianmarco Parodi ed il suo ‘Non tutti gli Alberi’ (Piemme Edizioni). Osteria La Ciotola, Via Santo Stefano 4 (all’inizio della Pigna), ingresso libero

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ presso il Bahama Star (Via Armea 61, telefino 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di luglio ed agosto e i martedì del 2, 9, 16 agosto)

21.00. ‘Libri da Gustare’: rassegna editoriale a cura di Associazione Culturale ‘I Ristoranti della Tavolozza - Custodi del Territorio’. Bruno Gambarotta presenta il libro’L’albero della teste perdute’ (ed. Manni). Forte di Santa Tecla

21-30. Per la 9ª edizione di Bravo Jazz 2022 a cura di Associazione Fare Musica, ‘La contaminazione' con Vezzoso-Collina-Marchesini Trio. Anfiteatro San Costanzo, fino al 23 luglio (più info)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.00 & 11.00. Bio-snorkeling (due turni) nell’Area Marina ‘Le Ratteghe’ a cura della biologa marina Monica Previati e associazione Delfini del Ponente APS. Evento gratuito rivolto ai ragazzi dai 10 ai 15 anni che abbiano le proprie attrezzature (maschera, boccaglio e pinne) e che sappiano nuotare. Richiesta prenotazione al numero 348 5675479. Ritrovo ex Tiro a Volo, Passeggiata Moriani

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Un Libro Aperto’ (4⁴ edizione), Massimiliano Scuriatti presenta il suo romanzo ‘Le lacrime dei pesci non si vedono’. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

21.30. Per la rassegna ‘Teatro sotto l’Arco’, ‘Il Profumo delle Rose’: spettacolo di e con Chiara Giribaldi messo in scena dalla compagnia ‘I Cattivi di Cuore’. Regia di Gino Brusco. A cura del circolo Parasio. Piazza Pagliari (prenotazioni a questo link)



22.00 & 23.00. Fontane Danzanti: due spettacoli di Magie di Acqua e Fuoco a Borgo Marina, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

BORDIGHERA

9.00-23.00. Per la festa di Santa Maria Maddalena, Festa POPolare con abiti tipici bordigotti, storie, tradizioni, folklore, parole e musica per vivere insieme il giorno di Santa Maria Maddalena nel centro storico (anche domani)

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30. ‘Summer fun 2022’: Yoga Baby (6-10 anni) al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 338 4653983

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 24 luglio

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

19.00. Street Beer Food Fest a cura di Fiori Eventi in Piazza AN-Nassirya, fino al 24 luglio

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi all’Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.00. Per il festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’, concerto a due clavicembali eseguito dal M° Silvano Rodi e dal M° Giorgio Revelli. Villa Boselli ad Arma, ingresso libero

21.30. Serata musicale con l’orchestra Bagutti Franco e Omar Codazzi. Piazza Eroi Taggesi

RIVA LIGURE

18.00. ‘Street Food’: Chef in the Road + Musica Live in Piazza Ughetto, fino al 24 luglio

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)



21.00. Festa Patronale con Fuochi d'artificio e concerto sul mare

DIANO MARINA

21.00. Per la rassegna ‘Un mare di pagine’, presentazione del libro di Lorenzo Beccati ‘Uno di meno’. Piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune), ingresso libero, prenotazione per posto a sedere al 331 9968852 (più info)

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese (Emd) Festival, Gran Galà della Danza: spettacolo di balletto classico e moderno. Ospite la famosa Étoile del Teatro alla Scala Oriella Dorella (15 euro). Teatro Verde di Villa Scarsella (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue in piazzale Olimpia, fino al 24 luglio

21.15. 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: concerto di David Fons, viola, Ruben Parejo, chitarra. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, fino al 24 luglio, ingresso gratuito (più info)

CERVO

17.00. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

BESTAGNO

19.00. 28ª Sagra delle rostelle, ravioli ed acciughe allietata dall’orchestra Sorrisi e Musica. Piazza del Duomo, ingresso libero, anche domani

CAMPOROSSO

21.30. Per ‘Arena Summer Festival’, Rocco Barbaro in 'Menefotto' in collaborazione con l’Associazione Liber theatrum di Ventimiglia (a pagamento). Palatenda dell’Arena di Bigauda, informazioni e prenotazioni +39 3386273449 (anche via WhatsApp)

CIPRESSA



12.00. ‘Ciappa Ciappa 2.0’ (7ª edizione): Raduno Nazionale Harley (ingresso evento e parking gratuito, cucina sempre aperta, stands). Torre Gallinaro, fino al 24 luglio, info 335 5729143

DOLCEACQUA

10.30-12.30. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

PIETRABRUNA

21.00. Per la rassegna ‘Musica nei Borghi’, Le più belle overture di Mozart e Rossini’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Torre Paponi, ingresso gratuito

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA



21.00. Per ‘Gli Itinerari di letterature 2022, presentazione di ‘Flatus vocis. Metafisica e antropologia della voce’ del Prof. Corrado Bologna. Introduce Matteo Grassano. Presente l'autore. Centro Polivalente ‘Le Rose’

SOLDANO

17.00. Per ‘Rossese di Dolceacqua 50 anni di DOC’, ‘Vigne aperte in Val Verbone’: visita in vigna accompagnati da Alessandro Giacobbe, storico del territorio, con degustazione finale nella Piazzetta del Rossese offerta dai produttori. Partenza 1a Navetta ore 17 da Piazza del Comune, 2a Navetta ore 17.40 circa. Posti 30 su prenotazione (i dettagli a questo link)



TRIORA



22.00. Serata Disco Music Dance in Località Boschetto (più info)



FRANCIA



BEAULIEU SUR MER

20.30. Festival ‘Les Nuits Guitares’. Jardin de l'Olivaie (più info)

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz con esibizione di Soul Station con musiche soul, blues, funk, e jazz (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

MONACO



21.30. Per il Teatro del Fort Antoine, rappresentazione ‘Ritratto di Ludmilla in Nina Simone’ della ‘Compagnia del Kaïros’. A cura della Direzione degli Affari Culturali. Fort Antoine (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

21.30. Spettacolo de ‘Le Cirque du Soleil’ dal titolo ‘Corteo’ con 51 acrobati, musicisti, cantanti e attori provenienti da tutto il mondo. Palais Nikaïa, fino al 24 luglio (info e prenotazioni a questo link)



SABATO 23 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Spettacoli per Bambini a cura di Associazione Culturale Oronero in Piazza Borea d’Olmo

21.00. 23ª edizione della rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con spettacolo messo in scena dalla Compagnia San Fruttuoso di Genova. Evento a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro

21-30. Per la 9ª edizione di Bravo Jazz 2022 a cura di Associazione Fare Musica, ‘L'omaggio a Mingus’ con Mingus Project. Anfiteatro San Costanzo (più info)

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. Il cantante Enrico Ruggeri incontra il pubblico nella Sala Convegni della Biblioteca civica, ingresso libero

15.00. Gara Mtb Challenger regionale 1° Trofeo a cura dell’UC Imperia Raineri. Parco Urbano San Leonardo

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

21.00. Musica live con Pino e Mattia’ (cena a base di brandacujon e polpo tiepido con patate). ‘Mocambo’ di via Airenti, ingresso libero, info e prenotazioni 329 4447596

21.45. Concerto di Enrico Ruggeri in Banchina Aicardi, sul porto di Oneglia, con i suoi brani di maggior successo, ingresso gratuito, per i posti a sedere è consigliabile la prenotazione ai numeri 0183 701 554/ 0183 701 555 o scrivendo una mail all'indirizzo cultura@comune.imperia.it



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Pigna accompagnati dalla guida GAE Raffaella Asdente. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 338 6913335 (più info)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Gianmarco Parodi presenta il libro ‘Non tutti gli alberi’. Segue rinfresco. Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero

19.00-02.00. ‘Venti22 Beach Party’: Notte Bianca a cura dellAssociazione Ventimiglia Viva. Lungomare e Spiagge (più info)

21.15. Concerto d'organo nell'ambito del Festival Organistico Internazionale 24ª edizione ‘Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria’: concerto dell’organista francese Olivier Perin. A cura dell’Associazione Rapallo Musica. Cattedrale di Santa Maria Assunta



21.30. Consegna del Premio dedicato alla memoria di Eugenio Magnani al ventimigliese Gianfranco Piras distintosi a livello italiano nel mondo imprenditoriale. Evento a cura della Confesercenti provinciale e di Marina Development Corporation. Porto di Cala del Forte

21.30. Prova generale di Liber theatrum aperta al pubblico di ‘Vittime o Carnefici’ divertente e dissacrante spettacolo teatrale liberamente tratto dal piccolo libro di Max Aub ‘Delitti imperfetti’. Ecovillaggio di Torri, ingresso libero

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00-23.00. Per la festa di Santa Maria Maddalena, Festa POPolare con abiti tipici bordigotti, storie, tradizioni, folklore, parole e musica per vivere insieme il giorno di Santa Maria Maddalena nel centro storico

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 24 luglio

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.00. Concertino di musiche POPolari a cura dell’Associazione Culturale A Pria Presiuza. Centro Storico, ex Lavatoio, info +39 0184 262882

21.00. Per ‘Summer in Winter 2022’, concerto del gruppo musicale ‘Twombao’ con musiche World-Jazz (10 euro soci, 12 euro non soci). Giardini Winter in località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

19.00. Street Beer Food Fest a cura di Fiori Eventi in Piazza AN-Nassirya, fino al 24 luglio

TAGGIA ARMA

21.00. ‘Carnevale estivo’: sfilata colorata con musica, balli e intrattenimento dove tutti sono invitati a partecipare in gruppi a tema o singole maschere. Serata all'insegna del divertimento in compagnia dello showman Gianni Rossi. Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

18.00. ‘Street Food’: Chef in the Road + Musica Live in Piazza Ughetto, fino al 24 luglio

SANTO STEFANO AL MARE

17.30. Presentazione del libro ‘Poteva non succedere’, storie di vita e di corsia di Antonino Mazzone. Sala Consiliare del Comune

21.30. Per l’8ª edizione della Settimana Vivaldiana Nazionale, concerti della ‘Montagna e del Mare 2022’. Piazza Scovazzi

SAN LORENZO AL MARE



21.15. Concerto dell’Orchestra ‘Note Libere’ al Campetto feste

DIANO MARINA



17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2022’: 14ª edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Villa Scarsella, anche domani (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue in piazzale Olimpia, fino al 24 luglio

21.15. 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: concerto di Frédéric Lagarde, pianoforte. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, fino al 24 luglio, ingresso gratuito (più info)

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)

21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del Sestetto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Vito Clemente con il soprano Anna Cimmarrusti. Piazza dei Corallini (info e prenotazioni a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



18.00. Per la rassegna ‘Bajardo Lectures’, l’autore di pubblicazioni di storia locale Marco Cassini interviene sul tema ‘Antonio Rubino e le leggende popolari’ + concerto del noto ed apprezzato violinista e polistrumentista Davide Laura. Chiesa Vecchia del paese, partecipazione gratuita

BESTAGNO

19.00. 28ª Sagra delle rostelle, ravioli ed acciughe allietata dall’orchestra Sorrisi e Musica. Piazza del Duomo, ingresso libero

BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro 2022 (4ª edizione), ‘Liederabend - Io so amare così’: concerto di Lieder di R.Schumann, Schubert, Mahler, Berg, Strauss, Brahms, Wolf, Grieg con Delfo Menicucci (tenore), Marco Cecchinelli (pianoforte). Conduce Corrado Bologna (filologo). Piazza della Chiesa di Ville San Pietro



CIPRESSA



12.00. ‘Ciappa Ciappa 2.0’ (7ª edizione): Raduno Nazionale Harley (ingresso evento e parking gratuito, cucina sempre aperta, stands). Torre Gallinaro, fino al 24 luglio, info 335 5729143

DOLCEACQUA

15.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

17.00. ‘Vigne aperte in Val Nervia’: visita in vigna sulla costa di Arcagna con degustazione finale sul luogo offerta dai produttori. Partenza Navetta ore 17 da via Giardini (fronte scuole). Posti 20 su prenotazione (i dettagli a questo link)

21.30. ‘Io sono il mio lavoro’: spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Pino Petruzzelli nella magica atmosfera del Castello dei Doria. A pagamento su prenotazione 12 euro (i dettagli a questo link)

MOLINI DI TRIORA

9.30. Dolce camminata dallo stradone sottostante Monte Drego fino alla ‘Montagna blu’ con visita al lavandeto di Drego, ed al rientro visita alla bottega di una delle più antiche distillerie della provincia, e l’unica rimasta, di Agaggio Inferiore ‘Antica distilleria Cugge’. Rientro a Molini alle ore 13 con degustazione a Casa Balestra (20 euro escluse bevande)

15.00. Inaugurazione della Mostra fotografica ‘La lavanda tra Liguria e Provenza’. A cura dell’associazione DigitArtInFoto. Casa Balestra (più info)

15.30. Conferenza di Giampiero Laiolo, storico del territorio, sulle ‘Montagne blu’ del territorio con Proiezione di filmati tematici. Casa Balestra (più info)

PIGNA

7.45. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



10.00. Distillazione della lavanda + Visite e Trekking guidati nel Centro Storico di Pigna, Gouta e Colle Melosa, Piazza Umberto I (Loggia Medioevale), anche domani

21.00. Concerto con il Gruppo ‘I Franziskiani’. Piazza XX Settembre

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

10.00. ‘Il Rossese di Dolceacqua incontra la letteratura’: raccontato negli scritti di Francesco Biamonti ed altri autori in collaborazione con l’associazione ‘Amici di Francesco Biamonti’ presso ‘U Bastu’ in Via San Biagio snc con aperitivo finale. Posti 40. Info e prenotazioni: +39 389 9954834 (i dettagli a questo link)

TRIORA



11.30. ‘I Sogni Lucidi’ a cura di Sibylla Martina (più info)



16.30. gita esperienziale con Jack Green (più info)

21.30. Visita guidata al borgo di Triora con Raffaella Asdente, in notturna (più info)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

19.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimento musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

22.30. Per Monte-Carlo Summer Festival 2022, concerto ‘Queen Machine Symphonic’ a sostegno di Fight Aids Monaco. Salle des Etoiles (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

17.30 & 21.30. Due rappresentazioni de ‘Le Cirque du Soleil’ dal titolo ‘Corteo’ con 51 acrobati, musicisti, cantanti e attori provenienti da tutto il mondo. Palais Nikaïa, fino al 24 luglio (info e prenotazioni a questo link)



DOMENICA 24 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con i Blu Syrio formato da Sabrina Bonfadelli (voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

21.15. Cinema sotto le Stelle (16ª edizione): proiezione film ‘Lady Bird’. Piazza Santa Brigida alla Pigna, ingresso gratuito

IMPERIA



10.00. 1° trofeo nuoto in mare Città di Imperia a cura della Rari Nantes Imperia. Spiaggia Parco Urbano e Spiaggia Borgo Foce

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

22.00. Rassegna artistica ‘Concerti delle logge’, concerto con Valeria Mela (Mezzosoprano) e Marco Cecchinelli (Pianoforte). A cura dell’associazione Pànta Musicà in collaborazione con Formae Lucis. Logge di Santa Chiara, info 392 9516481

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Sella di Gouta - Monte Lega - Sella di Gouta accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 337 1066940 (più info)

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



21.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Daniela Cassini presenta ‘Lina, partigiana e letterata amica del giovane Calvino’. Segue rinfresco. ‘Terrazza sul mare’ (salendo verso Mortola Superiore, 300 m. dopo il cimitero), ingresso libero



21.30. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘A voce nuda’: concerto per la Pace con i Troubar Clair. A cura di Liber theatrum (12 euro, 10 euro ridotto, gratuito per i minori di 6 anni). Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA

21.00. Concerto di musica da Camera nel centro storico

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, ultimo giorno della personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.30. Per l’11ª edizione della rassegna ‘Touscouleurs’, spettacolo della ‘Bandakadabra’, Marching band torinese composta da 11 elementi. Con Luigi ‘T-bone’ De Gaspari (voce), Giovanni Falzone (tromba). Arena della Scibretta. Info +39 0184 262882

OSPEDALETTI

19.00. Street Beer Food Fest a cura di Fiori Eventi in Piazza AN-Nassirya



21.30. ‘Ospedaletti…Ricorda’: omaggio al Maestro Tony De Vita nel 90° anniversario della nascita. Con Cristina Noris (clarinetto), Vitaliano Gallo (fagotto, chitarra, armoniche), Massimo Dal Prà (pianoforte), Enzo Cioffi (batteria). Auditorium Comunale

TAGGIA

5.00. ‘Sanremo Vertical Tri’: competizione multidisciplinare individuale di endurance (nuoto - bici - corsa trail). Ritrovo degli atleti è alle ore 5.00 in zona darsena e, presso il piazzale della Capitaneria di Porto, sarà allestita la zona cambio nuoto/bici. Gli atleti, terminata la gara di nuoto, transiteranno in bicicletta in direzione Triora (più info)

16.00-24.00. Fiera promozionale ‘Color Lavanda’ a cura dell’associazione ‘Amici della Musica e dell’Arte’. Piazza Farini e via Curlo

18.00. Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco: i festeggiamenti iniziano il sabato pomeriggio con ‘la partenza’ dei Maddalenanti da piazza Cavour per l'Eremo. La domenica mattina, dopo le funzioni religiose e il pranzo, rientro in Taggia con sfilata nelle vie cittadine e ritrovo in Piazza Cavour con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e con un festoso lancio di fiori di lavanda

RIVA LIGURE

18.00. ‘Street Food’: Chef in the Road + Musica Live in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Fiera di Santa Maria Maddalena

DIANO MARINA

10.00-20.00. Mostra di pittura collettiva ‘A cielo aperto’ a cura del gruppo di artisti dianesi ‘Dipingiamo Insieme’ con esposizione di manufatti ed originali. Via Nizza, Via Genova

17.00-24.00. ‘Giochiamoci l'Estate 2022’: 14ª edizione del Festival del Gioco Intelligente a cura dell'Associazione Nucleo Ardente. Piazza Martiri della Libertà e Villa Scarsella (più info)



18.00. Festa patronale di San Giacomo 2022 in frazione Diano Calderina: Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi Albenga-Imperia Mons. Guglielmo Borghetti + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



21.30. ‘30 minuti di bellezza’: sfilata di moda, musica. Presentano Carmine Esposito e Ilaria Decaro Ospiti della serata: The Kolors, Bianca Atzei, Matteo Faustini, Tancredi, Federica Marinari. Dr. Myine. Molo delle tartarughe, ingresso libero con prenotazione: officinacreativaeventi@gmail.com

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



19.00. Sagra dei Donatori di Sangue in piazzale Olimpia, fino al 24 luglio

21.15. Ultimo giorno della 33ª edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale ‘Giovani Talenti’ e ‘Premio Rovere d’Oro 2022’: Finale del Concorso Internazionale Rovere d’Oro e premiazioni. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso gratuito (più info)

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)

18.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Gnawa Bambara in ‘Musicycle’, spettacolo di musica a impatto zero, dove l’impianto di amplificazione è alimentato dalla pedalata di dieci biciclette che generano l’energia elettrica necessaria al concerto per prendere vita. Tutti sono invitati a contribuire alla serata di musica facendo ruotare i pedali e producendo, così, energia. Area naturalistica al Parco del Ciapà (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero



CIPRESSA



9.30. ‘Ciappa Ciappa 2.0’ (7ª edizione): Raduno Nazionale Harley (ingresso evento e parking gratuito, cucina sempre aperta, stands). Torre Gallinaro, info 335 5729143



DOLCEACQUA

10.00. ‘Il Rossese di Dolceacqua: ieri, oggi, domani’: conferenza per il 50° anniversario Doc Rossese di Dolceacqua. Modera il giornalista Paolo Massobrio. Sede dell’Ex Comunità Montana (i dettagli a questo link)

10.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

18.00. ‘Il Rossese di Dolceacqua in piazza’: degustazione in piazza con i produttori con possibilità di assaggio di tutte le etichette, bicchiere e pochette celebrativa (15 euro). Punti di ristoro con prodotti tipici, intrattenimento musicale, interventi di esperti e l’animazione di ‘Attenti a quei DOP’ con Andrea di Marco e Francesco Petacco (i dettagli a questo link)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



PERINALDO



20.00. Per ‘Perinaldo Festival 2022 - Terre di Confine’, cena ‘plastic free’ a cura dell’associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò (più info)

PIGNA



9.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

10.00. Distillazione della lavanda + Visite e Trekking guidati nel Centro Storico di Pigna, Gouta e Colle Melosa, Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)



16.00. Simbologia tradizionale e convenzionale a cura di Sarvan Cabotina (più info)



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonico di Monte-Carlo diretta da Dalia Stasevska con Jan Lisiecki, pianoforte. In programma: Jean Sibelius ed Edvard Grieg. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



17.30 & 21.30. Due rappresentazioni de ‘Le Cirque du Soleil’ dal titolo ‘Corteo’ con 51 acrobati, musicisti, cantanti e attori provenienti da tutto il mondo. Palais Nikaïa (info e prenotazioni a questo link)



