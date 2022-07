Nuoto, Lorenzo Giordano (Rari Nantes Imperia) diventa campione regionale assoluto nei 50 Rana. Pioggia di medaglie in casa imperiese

In attesa dei Campionati Italiani in vasca lunga, la Rari Nantes Imperia si prende la scena alle Finali Regionali 50 metri. Nel week-end appena trascorso, presso il complesso della ‘Sciorba’ a Genova, i ragazzi allenati da Davide Dreossi hanno ottenuto importanti risultati con nove medaglie delle quali un oro (Lorenzo Giordano) e un argento (Martina Acquarone) a livello assoluto.

Il classe 2005 Lorenzo Giordano specializzato nella Rana ha vinto la medaglia d’oro sui 50 metri, sia nella categoria Junior che Assoluti. Ai quali va aggiunto l’argento nei 100 metri. Ha inoltre tentato i 100 metri Stile Libero migliorando il proprio Personale (56.0) e giungendo sesto.

Pioggia di medaglie per Martina Acquarone che nel ‘Day 1’ si è laureata campionessa regionale nei 200 Rana con 2’40.8. Nella giornata di sabato ha raccolto due argenti nei 100 Rana e nei 400 Stile Libero e un quarto posto nei 50 Rana.

Bello e importante l’oro vinto da Elisa Cifelli proprio nei 50 Rana che, oltre al titolo, le consente di accedere alle graduatorie per le Finali Nazionali. E riscatta la squalifica, per falsa partenza, nei 100 Rana che l’aveva vista arrivare terza.

Medaglia di bronzo (nei 200 Misti) dal significato profondo per Eleonora Mela, che fa anche il Personale sui 100 Stile Libero (1’02.1). Per la giovane atleta si è trattato delle ultime gare in giallorosso dato che, da settembre, volerà negli USA per completare il suo percorso scolastico.

Sofia El Baraka, nei 50 Stile Libero, è arrivata terza tra le atlete del suo anno e settima generale nella classifica Juniores. Ottime prestazioni per Edoardo Campi che con il PB sui 100 (1'01.7) e sui 200 Delfino (2’17) completa la notevole crescita vista in questa stagione: sulla distanza, inoltre giunge secondo del suo anno (sesto di categoria). Potrebbe raccogliere qualcosa in più sui 50 metri ma un errore all’arriva gli fa perdere qualche decimo (28.4).

In evidenza anche Annaluce Marzorati sui 100 e 200 Stile Libero e sui 400 stampa il Personale (4’48) nella categoria Ragazzi.

Notevoli miglioramenti cronometrici anche di Mirko Scaramuccia: quarto nel suo anno (e undicesimo Juniroes) nei 50 Stile Libero e Personale sui 50 (28.0) e 100 Delfino (1’04.5). Così come ben figura il più grande dei Marzorati, Stefano, nei 50 e nei 100 Rana.

Chiusura per le più giovani del gruppo: Benedetta Di Marco fa segnare 1’15 nei 100 Delfino, oltre ad un 14.o posto nei 100 Rana e un ventesimo nei 200 Misti Ragazzi. Nella prima giornata, Martina Rigardo aveva fatto segnare il suo PB nei 100 Dorso (1’16) e ha figurato ottimamente nei 200 Dorso nella giornata finale.

