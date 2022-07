Il pensiero dei Sindaci sul futuro del Governo Draghi: FdI "I primi cittadini non rappresentano tutti"

"L’utilizzo delle istituzioni, che rappresentano tutti i cittadini, non può essere piegato al volere del Sindaco secondo il proprio pensiero personale": questo è il pensiero dei dirigenti provinciali ed eletti di FdI, lette le dichiarazioni di alcuni sindaci della nostra Provincia sul nostro giornale, di cui alcuni hanno, altresì, sottolineato il fatto di aver firmato “l’appello a Draghi”.

"I Sindaci - prosegue FdI della nostra provincia - rappresentano anche quella parte di popolazione che legittimamente vuole andare a votare ed è stanca degli accordi di palazzo che, ad oggi, non hanno che complicato la situazione italiana: il governo in carica non solo non ha trovato le corrette soluzioni ai problemi che si era prefissato di risolvere, ma da tempo è condizionato da una maggioranza numericamente schiacciante, ma di fatto solamente litigiosa. Il che ha provocato, e provocherebbe, unicamente provvedimenti che sono un raffazzonato punto di incontro tra partiti che non condividono nulla né nei programmi né nei valori".

"Il 'barcamenarsi' non ha fatto che produrre per i cittadini nuovi rincari, alcuna concreta riforma, e non si sono viste le necessarie risposte ai problemi della 'pandemia' e delle conseguenze economiche per la guerra in corso. Non è tempo di vecchie logiche spartitorie, ma è il tempo di lasciare la parola agli elettori che premieranno chi è stato coerente fin dall’inizio, così come lo è stato il nostro partito che con Giorgia Meloni ha sempre chiesto di tornare al voto. Lo si faccia in fretta - termina FdI - perché l’Italia merita di essere governata dalle persone che ricevono la fiducia dagli elettori e non da figure terze scelte da accordi di palazzo".