Elezioni Amministrative: manca meno di un anno, come si presenta la scena elettorale a Bordighera?

Tra poco meno di un anno la nostra provincia sarà caratterizzata da quattro elezioni amministrative, che animeranno i movimenti politici ponentini e regionali. Dopo la caduta dell’Amministrazione Scullino la campagna elettorale è già iniziata nella città di confine, ma le manovre sono iniziate anche a Imperia, Vallecrosia e Bordighera.

Dopo 5 anni si tornerà alle urne anche nella città delle palme, dove la Giunta Ingenito dovrebbe riproporsi in blocco, probabilmente con qualche nuovo inserimento per dare nuovo impulso alla gestione amministrativa. Nell’attuale governo della città, che di fatto rimane di carattere civico, ha all’interno diversi esponenti che sono molto vicini a ‘Cambiamo’, il partito che fa capo al Presidente della Regione, Giovanni Toti, mentre altri strizzano l’occhio alla Lega.

Parlando sempre di centrodestra troviamo Giacomo Pallanca, ex Sindaco e attuale Consigliere di opposizione che, in una consultazione elettorale si troverebbe sempre contro l’attuale Amministrazione ragionando politicamente in chiave nazionale, ma alleato sul piano regionale. Le dinamiche sono quindi davvero particolari, anche se una ‘alleanza’ Ingenito-Pallanca sembra impossibile. Ma in politica mai dire mai.

Dalla parte opposta c’è l’attuale opposizione che, dai rumors cittadini vede nuovamente il centrosinistra spaccato, tra Mara Lorenzi che dovrebbe ricandidarsi a Sindaco e il Partito Democratico che sembra voler fare una lista per conto proprio. Ancora da capire cosa farà Giuseppe Trucchi e il suo gruppo. Lo schieramento all’opposizione potrebbe dire la sua solo se unito, mentre le divisioni porterebbero a una seconda sconfitta consecutiva.

Facendo i ‘conti della serva’ a Bordighera gli aventi diritto al voto sono circa 9.000 mentre i votanti reali potrebbero arrivare a 5.400. Dall’opposizione Mara Lorenzi potrebbe arrivare a 700 voti e il PD 1.000. Allo stato attuale nel centrodestra, oltre a Ingenito, si candiderà Albanese e un altro esponente. Con circa 3.000 voti a disposizione il centrodestra si spacchetterebbe i consensi e molte delle aspettative degli schieramenti risiederebbero in questo modo negli accordi pre elettorali.

Al momento sul piatto sono probabili quattro o cinque liste, ma a 10 mesi dal voto eventuali ‘tavoli’ potrebbero mutare ancora le intenzioni. Per vincere ogni candidato di lista deve portare almeno 100 voti e le partite sono aperte.

Ma, tornando al discorso più ampio e provinciale, molto dipenderà anche dal rinnovo del parlamento, che rimescolerebbe ulteriormente le carte. Soprattutto se ci fosse l’idea del Presidente Toti di candidarsi: in questo caso si andrebbe a elezioni anche per la Regione e tutto sarebbe rimesso sul tavolo. Un rebus che durerà alcuni mesi ma, già ora la situazione politica della nostra provincia risulta intricata in attesa delle prossime elezioni.