Da Ponente il sostegno dei sindaci al Governo Draghi, Biancheri firma l’appello: “Non vedo chi possa gestire con eguale autorevolezza le sfide che attendono l’Italia”

Sono giorni decisivi per il futuro del Governo e del premier Mario Draghi. Lo strappo del Movimento 5 Stelle sta portando verso il rischio di una caduta che preoccupa non poco i più svariati settori della società civile, dall’economia all’associazionismo, dalle università alle amministrazioni locali.

E proprio i sindaci si sono schierati in prima fila per dire il loro ‘no’ alle elezioni anticipate e a mesi di non governo che rischierebbero di rallentare processi cruciali come, primo tra tutti, il flusso di denaro in arrivo grazie ai fondi del PNRR. Mille sindaci hanno firmato il documento proposto dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella a sostegno del Governo Draghi per dare continuità fino all scadenza naturale del mandato.

Anche dalla provincia di Imperia arrivano le parole dei sindaci che auspicano una prosecuzione dell’esecutivo proprio per dare quella continuità necessaria per scongiurare eventuali stop a programmi e interventi già pianificati e decisivi per diversi territori locali.

Nelle ore cruciali per le dinamiche romane abbiamo raccolto le loro parole.

Alberto Biancheri - Sanremo: “Come sindaco ho firmato l'appello affinché Draghi rimanga al suo posto. E non solo spero che la crisi rientri e che il Governo prosegua il suo mandato, ma auspico che per il 2023 possa nascere un progetto politico di continuità attorno alla figura di Mario Draghi, perché al momento non vedo chi altro possa gestire con eguale autorevolezza le enormi sfide che attendono l’Italia”.

Mario Conio - Taggia: “Non ho firmato la lettera solo perché non ne ho avuto l’occasione, ma ritengo positivo l’operato di Draghi. Visto il momento di grande incertezza che si sta vivendo e le tematiche fondamentai per l’Italia, penso sia determinante una fase di stabilità politica. Duole vedere che si sta sciogliendo come neve al sole l’assunzione di responsabilità che i partiti decantavano sino a qualche mese fa. Auspico che ci sia una fase di continuità che ci possa traghettare a superare urgenze economiche e il PNRR, un’occasione che, se passa, non vedremo per altri decenni. Auspico quindi che si arrivi alla fine naturale della legislatura”.

Vittorio Ingenito - Bordighera: “Draghi è la persona che può offrire garanzie sulla possibilità di utilizzare in tempi rapidi i fondi del PNRR, questo non toglie che se non ci sono le condizioni per poter lavorare in questa direzione comprendo che si debba andare a elezioni anticipate. Il presupposto è che Draghi possa continuare a lavorare come ha fatto fino a oggi. Se non ci sono più queste condizioni allora è meglio andare a elezioni”.

Armando Biasi - Vallecrosia: “In questa fase delicata e storica per il Paese e per l’intera Europa la presenza di Draghi nella sua figura istituzionale di autorevole rispetto europeo garantisca al Paese di non rischiare un default. Da sindaco che tutti i giorni opera sulle pratiche amministrative reputo che sia una persona che deve continuare nel proprio lavoro e quelle forse politiche che lavorano non per il bene del Paese ma per guadagnare un punto percentuale alle prossime elezioni dimostrano per l’ennesima volta che le competenze contano. Il voto di pancia di quattro anni fa era contro l’incapacità politica, in questo momento Draghi rappresenta la competenza. Auspico che in futuro di possa restituire il Paese a persone che abbiano esperienza, capacità e conoscenza del territorio”.

Davide Gibelli - Camporosso: “Sono stato il primo a firmare la lettera di Anci Liguria, concordo sulla necessità di proseguire con il mandato al premier Draghi. Sono assolutamente a favore, senza ‘se’ e senza ‘ma’, in questo momento sarebbe per molte ragioni da irresponsabili mollare tutto e andare a elezioni. Penso che tutte le forze politiche dovrebbero lavorare per continuare con questa esperienza per la salvaguardia del Paese e che si vada alla scadenza naturale, ma non adesso. Siamo in mezzo a molte problematiche, non avere un governo significherebbe lasciare un Paese alla deriva”.

Marcello Pallini - Santo Stefano al Mare: “Come sindaco non penso faccia parte del mio ruolo esprimermi in merito, ma a livello personale sostengo che sia un aspetto positivo il fatto che Draghi continui con il proprio mandato. Ma non a tutti i costi, altrimenti ci troveremo nella stessa situazione. A mio avviso Draghi deve andare avanti, ma non con il Movimento 5 Stelle. Sono inaffidabili e bloccano ogni cosa, abbiamo bisogno di fare”.

Giorgio Giuffra - Riva Ligure: “Assisto alla molta loquacità nel commento degli accadimenti politici di questi ultimi giorni. Chi accusa, chi recrimina, chi fa battute. Io ancora non me ne riesco a capacitare. Sono solo profondamente triste e preoccupato, continuo a lavorare per la mia comunità con maggiore determinazione, evitando appelli che potrebbero essere strumentalizzati per garantire a tutti i cittadini l’imparzialità dell’avamposto, il sindaco, delle istituzioni, già fortemente fiaccate da comportamenti irresponsabili di persone distanti anni luci dalle fragilità che donne, uomini ed imprese vivono quotidianamente”.