Azzurre: domani pomeriggio a Cervo la guida sul Ponente di Corrado Ramella e Diego Rossi

La Proloco Progetto Cervo organizza, da giugno ad agosto 2022, la rassegna letteraria Itinerari a Ponente – un territorio da scoprire, dedicata a libri e guide che raccontano il territorio della provincia di Imperia, dalla costa alla montagna. La rassegna si svolgerà alle 18.30 al Bastione di Mezzodì.

Domani secondo appuntamento della rassegna con Corrado Ramella e Diego Rossi autori della guida Alpi Azzurre, dal Colle di Tenda all’entroterra di Bordighera (Fusta, 2020). Partecipa Alessandra Chiappori.

Una guida per scoprire una zona transfrontaliera che riserva enormi sorprese ai viaggiatori, sia che essi cerchino luoghi di interesse storico, architettonico e artistico, sia che preferiscano cimentarsi nel trekking o in avvincenti pedalate in bicicletta. Una terra di confine, in cui si toccano climi e paesaggi diversi. Una terra di passaggio, su cui si sono allungate le mani della storia, che ne ha plasmato le sembianze. Una terra di bellezze naturali, di borghi autentici, di itinerari di grande fascino. È la terra delle Alpi Azzurre, che si snoda tra l’interno dell’Estremo Ponente ligure e gli arrière pays della vicina Francia provenzale tra Val Bevera, Val Roya, Val Nervia, Val Verbone, Bajardo, la Valle del Rio Borghetto e il vallone del Sasso