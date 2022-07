Ventimiglia: sabato all'ecovillaggio di Torri la 'prima' di Liber Theatrum per l'estate 2022

Rinviato a domenica 31 luglio lo spettacolo teatrale diffuso-itinerante “Che mondo, che Italia” previsto per sabato 16 a Perinaldo.

Liber theatrum esordirà in questa estate 2022 con il 'gruppo storico' e la formula particolare della "prova generale aperta al pubblico" all'ecovillaggio di Torri Superiore (frazione di Ventimiglia) con lo spettacolo “Vittime o carnefici” sabato sera 23 luglio alle 21.30.

Un evento particolare per uno spettacolo divertente e dissacrante liberamente tratto dal piccolo ma sorprendente libro, edito da Sellerio, “Delitti imperfetti” di Max Aub, scrittore spagnolo, poi emigrato in Messico, pubblicato alla fine degli anni cinquanta e per la prima volta pubblicato in Italia nel 1981 per essere rieditato nel 2003 per la 22ª volta.

Il lavoro è una ulteriore rivisitazione ironica e molto caratterizzata del primo spettacolo teatrale in assoluto di cui Diego Marangon aveva curato la regia più di quindici anni fa, in cui sorprendenti saranno, ancora una volta, le scelte interpretative su un testo dedicato alla morte, a quella violenta in particolare. Tutti omicidi e assassini assurdi, inaspettati, quotidiani, quasi inspiegabili e al tempo stesso banali. Forse in realtà delitti mai neppure commessi se non nell'immaginazione dei presunti responsabili.

Un testo curioso metaforicamente attualissimo in questo periodo storico, caratterizzato dalla pessima abitudine di volersi sempre e necessariamente schierare su barricate contrapposte.

Nel tentativo di sdrammatizzare il tutto si è fatto diventare il libro uno spettacolo divertente ed ironico, seppur dedicato alla morte, a quella violenta in particolare, costellato da una lunga, interminabile e spassionata confessione di delitti: omicidi e assassini tutti molto violenti, per certi versi assurdi, inaspettati, quasi inspiegabili, che si realizzano in occasioni e situazioni particolari, ma al tempo stesso quotidiane ed anche banali. Chissà, però, se realmente commessi e posti in essere! Si, perché quelli messi in scena sono gli innumerevoli delitti che “in intenzione” ognuno di noi commette o vorrebbe commettere d’istinto, di fronte alle piccole e grandi ingiustizie della vita, di fronte a torti, arroganze scorrettezze subite e con cui tutti i giorni dobbiamo fare i conti.

Quei delitti cioè che si potrebbero commettere quotidianamente nelle situazioni più disparate, anche le più normali, frustrati dallo stress e dal concitato ritmo di vita della nostra epoca. Ecco allora la realtà trasportata nel surreale. L’immaginario che diventa reale e questi delitti ipotetici che vengono apparentemente consumati. Con lampeggiante fantasia, con esemplare rapidità, con modalità quasi incredibili, ma anche con leggerezza sorprendente, le antipatie, le insofferenze, gli insopportabili incontri della giornata di ognuno vengono sfogati e liberati in “delitti senza castigo”.

L'ingresso alla serata sarà libero e gratuito, ma i posti limitati. Possibile anche nel caso cenare prima dello spettacolo, prenotando e telefonando all'ecovillaggio allo 0184 215504.