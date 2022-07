Sanremo: il 23 ottobre al Casinò 'The look of the year', sarà preceduto da una settimana di eventi collaterali

Si svolgerà il 23 ottobre, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, la 38a edizione di ‘The look of the year’, che decreta di anno in anno gli standard di stile, bellezza e personalità delle future top model.

Lo spettacolo sarà un filo diretto tra chi crea moda, chi la promuove e la indossa per mestiere ed è anche un riconoscimento conferito ai migliori professionisti del settore. Sanremo, meta abituale del ‘Jet Set’ internazionale, è in linea con lo stile di ‘The look of the year’, che si propone come fine quello di inserire la moda e la bellezza nel fascino e nella storia dei paesaggi che caratterizzano la location.

Modelli provenienti da tutti i cinque continenti, sfileranno in passerella, indossando le collezioni di brand affermati ed emergenti. Con una settimana di pre-eventi: incontri, eventi culturali, musica, shooting fotografici e numerose iniziative che accompagneranno il pubblico alla serata esclusiva di domenica 23 ottobre.

Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio della Regione Liguria, Comune di Sanremo, Casinò di Sanremo, Aregai Marina Hotel, Royal Hotel, Hotel Nazionale, Hotel Villa Sylva, e professionisti della moda.