Imperia: venerdì prossimo, evento gratuito di bio-snorkeling presso l’Area Marina ‘Le Ratteghe’

Venerdì 23 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il Comune di Imperia, in collaborazione con la biologa marina Monica Previati e l’associazione Delfini del Ponente APS, organizza il primo di due eventi gratuiti di bio-snorkeling presso l’Area Marina ‘Le Ratteghe’.

“L’area marina le Ratteghe – spiega il sindaco Claudio Scajola - è una zona costiera, delimitata da boe fisse, dove è vietata la pesca ed è permessa la balneazione tutto l’anno. Sebbene piccola, l’area delle Ratteghe è un’eccellenza, il primo esempio in Italia di area marina interamente gestita da un’Amministrazione comunale. La messa in posa delle boe fisse fa sì che si possa fare il bagno tutto l’anno, in totale sicurezza; il divieto di pesca garantisce il mantenimento di quella biodiversità che caratterizza questo luogo e che l’Amministrazione vuole preservare e valorizzare”.

“Un’area piccola ma di estremo valore naturalistico, delimitata da boe, tutelata con norme semplici (divieto di pesca e ancoraggio non solo d’estate ma tutto l’anno) e valorizzata con pannelli che raccontino l’importanza di quello che è possibile vedere sott’acqua (pesci, stelle marine, ricci, la Posidonia e tanto altro). Quando ho proposto quest’idea all’Amministrazione, è stata subito accolta ed inserita all’interno del ripristino dell’ex Tiro a Volo – sostiene la biologa marina Monica Previati che ha seguito l’intera realizzazione dell’area -. Per l’estate sono in programma attività di bio-snorkeling e per l’anno prossimo verranno realizzare percorsi sottomarini che informeranno di quanto ricco e bello sia il mare e di quanto sia necessario viverlo e proteggerlo. Ciò che mi fa piacere”, conclude la biologa Previati, “è che Imperia sia diventata un esempio. Associazioni e comuni, infatti, stanno portando avanti progetti simili per poter realizzare aree come Le Ratteghe. Se ogni amministrazione costiera si impegnasse ad adottare e proteggere un piccolo tratto di costa, lasciandola libera solo la balneazione tutto l’anno, potremmo arrivare a proteggere anche il 10% delle nostre coste con poco sforzo. L’obiettivo è quello di dimostrare che si può e che si deve”.



“Delfini del Ponente ha senza dubbio scelto Le Ratteghe come uno dei luoghi preferenziali per svolgere attività ludiche ma anche di formazione e informazione. La bellezza della costa imperiese è indubbia, allora perché non viverla! - afferma la biologa Elena Fontanesi referente dell’APS Delfini del Ponente che organizza numerose attività, tra cui snorkeling -. Per venerdì 23 luglio il ritrovo è presso l’Ex Tiro A Volo, lungo la passeggiata Moriani. Sono previsti due turni: uno alle 9:00 ed uno alle 11:00. Dopo una breve introduzione sulla biodiversità dell’area marina e sulle norme di sicurezza da rispettare, faremo un giro di snorkeling lungo l’area delle Ratteghe. L’evento, gratuito, è pensato per i ragazzi dai 10 ai 15 anni che abbiano le proprie attrezzature (maschera, boccaglio e pinne) e che sappiano nuotare. E’ richiesta la prenotazione, perché i posti sono limitati; basta telefonare al numero: 3485675479 dando nome e cognome. Ricordiamo che l’evento avverrà solo in condizioni meteo-marine idonee”.