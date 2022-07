Camporosso: due weekend di serate gastronomico-danzanti per aiutare i volontari della Protezione Civile

Organizzate dall’associazione antincendio e protezione civile di Camporosso, verranno organizzate nei prossimi due fine settimana, quattro serate danzanti in località Bigauda.

Prevista musica dal vivo e danze, accompagnate da buon cibo e bevande. Sarà un modo per dare sostegno al servizio che i volontari dell'associazione Aib e della Protezione Civile, che offrono da oltre 40 anni per la salvaguardia dell'ambiente, con l'attività di prevenzione dei rischi ,il soccorso e la protezione della popolazione in caso di calamità naturali con il superamento dell’emergenza.

L’intero ricavato delle serate sarà utilizzato per comprare attrezzature e vestiario per i Volontari.