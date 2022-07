CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 18 luglio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- X - A SEXY HORROR STORY – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 - di Ti West - con Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Kid Cudi, Martin Henderson - Horror - "Nel 1979, una troupe di ragazzi ambiziosi e affamati di successo decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l'anziana coppia che la ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- TOP GUN: MAVERICK – ore 16.15 - 18.45 - 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- BATMAN FOREVER (1995) – ore 17.00 - 21.00 – di Joel Schumacher - con Jim Carrey, Chris O'Donnell, Tommy Lee Jones, Val Kilmer, Nicole Kidman, Drew Barrymore - Fantastico - "Due criminali funestano Gotham City: "Due Facce", magistrato deturpato e impazzito, e l'Enigmista, scienziato folle e geniale con l'ossessione degli indovinelli. Bruce Wayne, alias Batman, rivive i propri traumi infantili quando la famiglia del giovane trapezista Dick Grayson viene decimata da ‘Due Facce’, ma per fortuna interviene l'incandescente psicanalista Chase Meridian. Alla fine Dick diventerà Robin per affiancare Batman nella resa dei conti…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- THE FORGIVEN – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 - di John Michael McDonagh - con Jessica Chastain, Matt Smith, Ralph Fiennes, Caleb Landry Jones, Abbey Lee - Drammatico - "Jo e David Henninger si recano in Marocco per un esclusivo party nella casa di amici nei pressi dell'Alto Atlante. Durante il lungo viaggio in macchina, David investe accidentalmente un giovane del posto, uccidendolo. La coppia porta il corpo del ragazzo nella villa in cui sono stati invitati e i tentativi dei padroni di casa di mantenere l'atmosfera festosa vengono interrotta dall'arrivo del padre del giovane…”

Voto della critica: n.p.

Cinema all'Aperto in piazza Borea D'olmo (tel. 0184 506060)

- JURASSIC WORLD - IL DOMINIO – ore 21.30 - di Colin Trevorrow - con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum – Azione/Avventura/Fantascienza - "Quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- THOR: LOVE AND THUNDER – ore 21.15 - di Taika Waititi - con Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Taika Waititi – Azione/Avventura/Fantasy - "Thor affronta un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher, che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- ELVIS – ore 21.15 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Non Pervenuta

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it