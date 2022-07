Terzorio punta sull'energia green con un parco fotovoltaico, Ferrari "Entro fine anno l'affidamento lavori"

Entro fine 2022, l'affidamento dei lavori per il primo step del nuovo parco fotovoltaico di Terzorio. E' l'impegno preso dal sindaco Valerio Ferrari per questa opera finanziata grazie ai fondi del Ministero dell'Interno per l'efficientamento energetico, confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

"Il parco fotovoltaico è la naturale prosecuzione di un cammino iniziato nel 2019. Abbiamo iniziato con l'efficientamento degli uffici comunali, proseguiremo con l'isolamento e rifacimento del tetto, abbiamo messo punti luce led in tutto il paese: Inoltre, in questi giorni è stata posizionata una colonnina per la ricarica delle bici elettriche e presto arriverà anche quella per le auto grazie a una convenzione gratuita con una società specializzata" - sottolinea Ferrari.

Il parco fotovoltaico così come è stato immaginato sulla carta sarà collocato nel parcheggio all'inizio del centro abitato, vicino al parco giochi. Sarà realizzata una struttura con pannelli fotovoltaici che andranno così a creare una copertura per gli attuali posti auto del parcheggio. "Puntiamo ad avere un impianto da 30 pannelli per una produzione di 16 kilowatts - spiega il sindaco di Terzorio - si tratta di un intervento propedeutico per gettare le basi verso una comunità energetica rinnovabile".

Se andrà in porto l'intera opera, Terzorio potrebbe diventare un esempio unico in provincia di Imperia di borgo virtuoso nell'ambito della produzione e dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo tipo di 'comunità' prevede che l'energia prodotta sia bilanciata con quella consumata e grazie ad un rapporto di equilibrio la comunità potrebbe ottenere una serie di importanti vantaggi economici tangibili, a partire proprio dalla bollettazione e quindi incidendo sulla spesa sia del singolo residente, dell'attività ma anche del Comune.