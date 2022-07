Pillole di emergenza: mini corsi Bls sulla spiaggia a San Bartolomeo al Mare con la Croce D’Oro

La Croce d'Oro di Cervo Imperia, in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare e grazie al contributo del Dr. Martini Antonello organizzerà una serie di appuntamenti dal titolo ‘Pillole di emergenza: mini corsi Bls sulla spiaggia’.

Gli eventi partiranno giovedì prossimo e si terranno per tutta l'estate (sotto il calendario) dalle 17 alle 19 sulla passeggiata mare di San Bartolomeo tra la Piazza della Torre Saracena, i Giardini Marco Polo ed i Giardini Rosa dei Venti. In ogni punto si tratterà di uno specifico argomento del BLS: rianimazione adulto, rianimazione pediatrica e disostruzione delle vie aeree. I corsi sono gratuiti ed aperti a tutti.

"Crediamo che diffondere la cultura dell'emergenza ed insegnare le semplici manovre del BLS sia utilissimo per avere in soccorso di qualità anche nelle primissime fasi del soccorso, prima ancora dell'arrivo dell'ambulanza. Un intervento precoce può essere fondamentale per salvare una vita e chiunque può essere chiamato in causa e fare la sua parte. Invitiamo tutti, turisti e residenti, a fare un passo ad uno dei nostri mini corsi per acquisire un'abilità che può essere utile per tutta la vita".

- Giovedi 21 Luglio - Giardini Marco Polo - Disostruzione vie aeree

- Venerdì 29 Luglio - Piazza della Torre di Sant'Anna - BLS Adulto

- Sabato 6 Agosto - Giardini Rosa dei Venti - BLS Pediatrico

- Venerdi 12 Agosto - Giardini Marco Polo - Disostruzione vie aeree

- Giovedi 18 Agosto - Piazza della Torre di Sant'Anna - BLS Adulto

- Mercoledi 24 Agosto - Giardini Rosa dei Venti - BLS Pediatrico

- Martedi 30 Agosto - Giardini Marco Polo - Disostruzione vie aeree