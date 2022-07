Le ragazze del Volley team Arma Taggia ospiti nello Showroom dello sponsor Corradini

Nella serata di ieri alcune delle ragazze della prima divisione del Volley team Arma Taggia fresche della promozione in serie D, sono state ospiti nel nuovo Showroom Corradini Home Solutions in regione Doneghe a Taggia, per condividere l’ottimo risultato ottenuto. Insieme alle atlete anche l'allenatore Luca Ferrari, il suo secondo Lorenzo Gallina e la dirigenza della società.



"Questo traguardo - spiegano dalla società sportiva - è stato raggiunto insieme alla famiglia Corradini, da sempre vicina alle realtà sportive locali, che ci sponsorizza da anni in questa avventura. E anche per il nuovo anno sportivo che è alle porte, il sodalizio continua insieme per affrontare un campionato regionale con entusiasmo".