Anche la Cgil di Imperia grida il suo 'No alle mafie': uno striscione di fronte alla propria sede (Foto)

A 30 anni dalla strage di Via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta la ricerca di verità e giustizia deve ancora proseguire.

Per questo è importante essere presenti e preservare la memoria e per questo anche la Camera del Lavoro di Imperia ha aderito e sostenuto le iniziative dell'associazione ‘Libera’.

“Siamo in prima linea ed al fianco di Libera Imperia – evidenzia la Cgil provinciale - in questa giornata di ricordo e di riflessione. Per questo domani saremo ai Giardini Lowe a Bordighera a partire dalle 21 e per questo davanti alla sede della Cgil sventola il lenzuolo bianco preparato dalle ragazze e dai ragazzi di Libera: diciamo tutti insieme no alle mafie”.