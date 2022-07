Treno sporco l'Intercity di ieri pomeriggio tra Sanremo e Genova: la lamentela di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, Valeria, ci ha scritto per segnalare la sporcizia rilevata ieri sul treno Intercity 681 partito da Sanremo alle 17.17 e diretto a Genova:

“A parte il solito ritardo di quaranta minuti sull'orario di arrivo, la cosa più sconcertante è stata la sporcizia e lo squallore della carrozza su cui viaggiavo. Come si può vedere dalla foto che allego, tra i vetri del finestrino si è formata una grande quantità di condensa causata dall'aria condizionata ed in questo liquido galleggiavano ciuffi di polvere ed altro sporco. Siamo sempre in tempi di Covid e si dovrebbero igienizzare con maggiore cura i luoghi in cui soggiorna tanta gente. Invece treni ed in generale i mezzi di trasporto sono in condizioni deplorevoli. Davvero non possiamo migliorare?”