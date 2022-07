Pallapugno: notte da primato per Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che sale in vetta alla classifica

Notte da primato per Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese che sale momentaneamente in vetta alla classifica, a quota 15 punti, dopo la bella vittoria casalinga per 9-5 su Araldica Castagnole Lanze. E ora attende il match tra Cortemilia e Subalcuneo che chiuderà la prima giornata dei playoff.