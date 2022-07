Canoa: Canottieri Sanremo protagonista nelle regate di luglio (foto)

Nelle giornate de 8, 9 e 10 luglio sulle acque del lago di Auronzo di Cadore nella gara internazionale valevole come test event per i mondiali U 23 e junior del prossimo anno i canoisti sanremesi hanno conquistato uno splendido bronzo nella gara k4 500 under 23 con De Faveri Loris, Mauro Lorenzo. Siciliano Samuele e Martini Alessandro, un 5 posto nel k2 100 mt u23 con Martini e Siciliano e un 6 posto nel k1 ragazzi 200 mt con Ravasio Nicolò.

In questo ultimo fine settimana la squadra giovanile ha partecipato alla 2 prova di canoa giovani a San Giorno di Nogaro (UD). In questa prova ben 5 le medaglie vinte nelle diverse specialità e categorie e tanti bei piazzamenti. Sulla distanza dei 2000 mt ottima la prova di Allavena Alessandro oro nella gara k1 cadetti e delle sorelle Viola e Valentina Pompili 3 nel k2 cadette b. Nella gara dei 200 mt oro per Matteo Vitulano k1 cadetti b argento per Allavena a. e bronzo per Ibrahim Cherif nella categoria k1 cadetti a bronzo degli stessi Allavena e Ibrahim nel k2 ancora bronzo per Viola Pompili nel k1 e nuovamente in coppia con la sorella Valentina nel k2.