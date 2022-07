Molini di Triora, sabato prossimo 'Tocca color lavanda': una leggera camminata alla scoperta di questa meravigliosa pianta

Sabato prossimo, 23 luglio, si svolgerà 'Tocca color lavanda'. Considerato l’eccessiva ondata di caldo di questo periodo gli organizzatori hanno pensato che l’escursione prevista per raggiungere i lavandeti su un sentiero molto soleggiato e con un notevole dislivello non sia consigliata. Sarà quindi una dolce camminata su un sentiero che partirà dallo stradone sottostante Monte Drego ed in ottocento metri raggiunge la “montagna blu”.

Uno dei siti storici della coltivazione della lavanda imperiese, una lavanda autoctona di alto pregio. Saranno Rita e Patrizia a dirci come utilizzarla al meglio e nel pomeriggio Giampiero Laiolo, studioso e storico del nostro territorio, a portarci ad un’altra conoscenza approfondita di questa meravigliosa pianta officinale:non tutte le lavande, le qualità sono svariate, hanno le stesse proprietà.

Ecco il programma:

Ore 09.30 Ritrovo: Molini di Triora (fontana all’entrata del paese)

Visita al lavandeto di Drego, ed al rientro visita alla bottega di una delle più antiche distillerie della provincia, e l’unica rimasta, di Agaggio Inferiore “Antica distilleria Cugge”

Ore 13.00 rientro a Molini

Degustazione a Casa Balestra

Menù

Melanzane grigliate in salsa di basilico

Bruschette al cuore di bue e bruzzo

Zuppa fredda di menta piperita

Salame di erbette in pasta casalinga al sugo estivo

Ratatouille in agrodolce

Frutta all’”acqua” di lavanda con noci

Acqua

Caffè

Costo: Euro 20,00 escluso bevande

Ore 15.00 inaugurazione della Mostra fotografica “La lavanda tra Liguria e Provenza”

A cura dell’associazione DigitArtInFoto

Ore 15.30 Giampiero Laiolo – storico del territoriio – ci parla delle nostre “Montagne blu”.

Proiezione di filmati tematici

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking o con buona suola non lisce, pantaloni lunghi, abbigliamento comodo, giacca a vento o cerata, cappellino, crema solare, acqua.

Informazioni tecniche e logistiche: durata ore un’ora e trenta visita a lavandeto; dislivello metri 100; difficoltà T. Un’ora visita alla bottega distilleria.

Numero partecipanti massimo 20.

Sarà richiesto un contributo di Euro 35,00 per i nuovi soci comprensivo di:

• Tessera associativa, obbligatoria, di Casa Balestra A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale). La tessera permetterà di partecipare a tutte le escursioni in calendario ed a tutti gli eventi enogastronomici. L’iscrizione ha validità di un anno dalla data di emissione.

• Guida Ambientale Escursionistica.

• Pranzo (Bevande escluse)

Per i soci contributo Euro 25,00 (escursione + pranzo – bevande escluse)

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 21 luglio. Per informazioni contattare Antonella Piccone (Ponentetrekking) al +391 10 42 608.