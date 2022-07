Ventimiglia, madre e figlio di tre anni travolti da uno scooter mentre attraversano sulle strisce: soccorsi in passeggiata Oberdan (Foto)

Una donna di 30 anni insieme al proprio bimbo di 3 è stata travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai militi della Croce verde di Sanremo e Croce verde Intemelia. La donna è stata portata in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale di Pietra ligure mentre il bambino sempre in codice giallo, ma al pronto soccorso di Imperia. L’uomo alla guida dello scooter invece, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Bordighera.



Per la donna si sospetta un trauma cranico mentre gli altri due feriti hanno riportato traumi agli arti. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine che hanno avviato accertamenti su quanto accaduto.