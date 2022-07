Emergenza idrica a Imperia e Pontedassio, operai al lavoro per riparare il guasto all'acquedotto di Rezzo: disagi almeno sino a domani

Proseguono ininterrottamente i lavori, da parte degli operai di Rivieracqua, per riparare la condotta che porta l’acqua dalle sorgenti di Rezzo agli abitati di Pontedassio e Imperia località Sant’Agata, Montegrazie, Moltedo, Artallo.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento saranno necessarie manovre di rete che potrebbero comportare nuovamente cali di pressione e sospensione temporanea del servizio nelle zone interessate dai disagi.

I lavori, già iniziati nella giornata di ieri, dovrebbero concludersi nel pomeriggio di domani, salvo imprevisti.

Rivieracqua, in accordo con i tecnici del Comune, interverrà con misure di carattere straordinario al fine di mitigare la crisi idrica utilizzando anche in anticipo le risorse che la Regione Liguria renderà disponibili per l’emergenza in atto a decorrere dal giorno 20 luglio prossimo.