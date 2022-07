Emergenza idrica a Imperia e Pontedassio, lavori quasi terminati: a breve migliorerà l'erogazione dell'acqua

Rivieracqua comunica che sono in via di ultimazione i lavori di riparazione della condotta che adduce l’acqua dalle sorgenti di Rezzo agli abitati di Pontedassio e Imperia, località Sant’Agata, Montegrazie, Moltedo, Artallo.

Le condizioni di erogazione dovrebbero pertanto migliorare progressivamente nelle prossime ore anche se resta il problema relativo all’importante diminuzione della portata delle sorgenti di Rezzo dovuta al prolungarsi del periodo siccitoso.

A tale proposito si ricorda che, in ottemperanza alle ordinanze emesse dai sindaci della valle Impero, dalle ore 22 della prossima notte sino alle ore 5 del mattino, si procederà alla chiusura delle principali derivazioni degli acquedotti dei comuni della valle Impero in modo tale da favorire il riempimento notturno dei serbatoi e consentire di ripristinare, il prima possibile, le normali condizioni del servizio idropotabile.

In tale ottica, Rivieracqua ha anche messo a disposizione per i prossimi giorni due autobotti per contribuire al rifornimento d’acqua delle zone interessate dall'emergenza idrica.

Al fine di mitigare la crisi idrica, Rivieracqua e Comune di Imperia avvieranno, già nella giornata di domani, altre misure di carattere straordinario utilizzando in anticipo le risorse che la Regione Liguria renderà disponibili per l’emergenza in atto a decorrere dal 20 luglio prossimo.