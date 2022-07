L'atleta di Riva Ligure Samuele Ferraro al campionato mondiale di windsurf a Gran Canaria

Si sta disputando in questi giorni a Gran Canaria il campionato mondiale 'Pwa world Cup' che riunisce atleti professionisti di windsurf provenienti da tutti i continenti per la disciplina 'wave', ossia salti e surfate sulle onde.



Unico italiano presente a questa tappa, Samuele Ferraro classe 2005, impegnato nella categoria 'under 20' ed al suo esordio nelle competizioni. Samuele è cresciuto nella scuola 'windsurf and wellness' di Riva Ligure dove risiede ed è fiero di rappresentare la nostra Regione e la nostra Nazione ad un evento di questa portata.