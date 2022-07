Calcio amatoriale: vittoria della 'Angelos Friends' al memorial 'Angelo Moroni' categoria Over

Si é concluso con la vittoria della ‘Angelos Friends’, che ha battuto in finale gli ‘Amici del Calcio’ per 2-1 il primo memorial ‘Angelo Moroni’ (categoria Over), organizzato dalla Virtus Sanremo Calcio 2011.

Oltre 90 giocatori si sono dati battaglia per una due giorni di calcio per la soddisfazione della società per la riuscita della manifestazione davanti ad un buon pubblico. Apprezzata anche la formula.

I premi individuali sono andati: come miglior portiere a Brando Ferraresi, miglior centrocampista Walter Prette, miglior difensore Silvio Baciarelli e miglior attaccante Damiano Berteina.

Ora la Virtus da appuntamento per la seconda edizione alla categoria 2009/10/11 al campo Grammatica il 19,20 e 24 luglio.