Ai Campionati di Nuoto paralimpico FINP, due ori e un argento per la nuotatrice sanremese Giorgia Amodeo (foto)

La giovane nuotatrice sanremese Giorgia Amodeo, portacolori della Polisportiva IntegrAbili ha partecipato, nello scorso weekend del 9-10 luglio, alla manifestazione combinata del Campionato Italiano di Società e dei Campionati Italiani Assoluti Estivi, una “due giorni” dedicata al Nuoto Paralimico, presso la Piscina Scandone di Napoli in vasca da 50 metri.

Presenti in vasca 237 atleti in rappresentanza di 68 team, fra gli iscritti la maggior parte degli atleti della nazionale italiana campione del Mondo 2019-2022 e degli atleti under 18 che hanno disputato pochi giorni fa gli European Para Youth Games EPYG ad Helsinki vincendo 9 medaglie (3 oro, 3 argento e 3 bronzo).

Giorgia Amodeo, che gareggia per la classe S2, ha migliorato i propri tempi personali riuscendo a conquistare due medaglie d’oro nei 50 e nei 100 mt. Stile Libero e una medaglia d’argento nei 50 mt. Dorso.

La trasferta agonistica è stata anche l’occasione per Giorgia di incontrare vecchi amici come gli atleti del Team Asd Atlantide Onlus di Mirandola, con Duduianu Larissa ed il tecnico Antonio Modena a cui va il ringraziamento per il sostegno nelle le fasi di partenza gara. Giorgia ha conosciuto anche il campione del mondo Simone Barlaam, incontro immortalato da uno scatto.

“A Giorgia vanno le congratulazione di tutto il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili per i risultati agonistici, un ringraziamento all’istruttrice Rosella Di Vincenzo che ne ha curato gli allenamenti.”