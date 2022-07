Sanremo: successo di pubblico ieri sera per la prima di Unojazz&blues con il concerto di John McLaughlin (Foto)

Buona la prima, ieri sera in Pian di Nave a Sanremo per Unojazz&blues, la rassegna dedicata alle regine della musica organizzata da Unoenergy​​, azienda sanremese leader nel settore energetico, in collaborazione con il Comune di Sanremo.

John McLaughlin è stato il primo a calcare il palco: virtuoso delle sei corde e dotato di una tecnica sopraffina, è considerato uno dei più grandi chitarristi della storia, maestro di grandi artisti tra cui Jimmy Page dei Led Zeppelin. Nella sua esibizione a Pian Di Nave McLaughlin è stato accompagnato dai 4th Dimension, straordinario quartetto jazz con il quale collabora da tempo mentre il concerto è stato aperto da Lello Petrarca Trio

Pubblico entusiasta ieri sera mentre oggi tocca a Ron Carter, con il quale va in scena la storia del jazz. Considerato uno dei più importanti 'accompagnatori' di tutti i tempi, il mitico contrabbassista si contraddistingue per una prodigiosa tecnica e un'energia insuperabile. La serata sarà aperta da: Jazz quintet feat. Valentina Fin & Giampaolo Casati.

Servizio informazioni al pubblico e assistenza alle prevendite al numero 0184.544633 dal lunedì al venerdì in orario 9.30-12.30/15-18 e sabato dalle 10 alle 19.

Link acquisto biglietti online https://www.liveticket.it/unoenergyaccendelatuaestate

Per informazioni: www.unojazzandblues.it

(Foto di Tonino Bonomo)