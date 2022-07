Sanremo: apprezzato il concerto del quartetto d'archi della Sinfonica al Mercato Annonario (Foto e Video)

Buona presenza di francesi anche oggi, in tutta la città e in particolare al mercato di piazza Eroi a Sanremo, dove è stata particolarmente apprezzata la performance del quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica matuziana.

In molti, infatti si sono fermati nell’area centrale del mercato Annonario, per seguire il mini concerto mattutino dell’orchestra. Un momento musicale che era stato pensato per accogliere la delegazione di Nizza che sarebbe dovuta venire a Sanremo per la cerimonia del ‘gemellaggio’ in atto da giovedì scorso, per accogliere i turisti transalpini nel loro ‘ponte’ festivo, a cavallo della festa nazionale di giovedì scorso.

Un ottimo esperimento, quello del concerto della Sinfonica che sta diventando sempre più presente sul territorio matuziano, con esibizioni apprezzate da residenti e turisti, come i partecipatisssimi concerti del ‘Franco Alfano’. Un intrattenimento, quello di oggi, che potrebbe essere ripetuto sia al mercato che in altre zone della città.