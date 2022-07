Cervo: martedì prossimo, concerto per voci e organo con il Genova Vocal Ensemble e l’organista Mario Ciferri

Martedì 19 luglio 2022 la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Cervo ospiterà le esibizioni dell’organista Mario Ciferri, docente presso il Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo, e del Genova Vocal Ensemble diretto da Roberta Paraninfo. Il concerto si colloca nell’ambito della ventiquattresima edizione del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, promosso come di consueto in modalità itinerante nell’intero territorio regionale dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS.



L’appuntamento rientra anche nella programmazione del 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo – Comune di Cervo. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Giuliani” (1844) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo.