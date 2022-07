Turismo nell'estate 2022 a Sanremo: weekend super ma manca qualcosa in settimana, ad agosto 'sold out' fino al 20

Weekend da super sold out e qualche stento in più durante la settimana. Questa, in estrema sintesi, la situazione turistica di Sanremo nell’estate in corso.

Rispetto allo scorso anno, anche se molte cose cambiano da struttura a struttura, mancano un po’ di clienti durante la settimana mentre è praticamente impossibile trovare una camera libera nei fine settimana e in particolare al sabato. “Sembra che manchi qualcosa e che ci sia meno movimento – ha detto il Presidente di Federalberghi a Sanremo, Silvio Di Michele – con qualche camera libera in più. C’è qualcuno che sta lavorando anche durante la settimana, addirittura più del 2021 e, comunque, i conti bisognerà farli alla fine”.

Mentre luglio presenta la sua seconda metà sulla falsa riga della prima, agosto sembra sulla carta un mese che, almeno fino al 20 sarà difficilissimo trovare camere libere nella città dei fiori. Buone sensazioni arrivano anche da settembre per una stagione che sembra ‘allungata’ rispetto agli anni scorsi.

Sul piano delle presenze sono tornati molti stranieri, in particolari norvegesi e svedesi, bloccati l’anno scorso dal Covid. Sembra incredibile ma sono tornati anche molti turisti dall’Est europeo (ad ovvia eccezione dei russi), in particolare dalla Repubblica Ceca, Polonia e altri paesi. Aumentati anche i turisti americani, in particolare negli alberghi di lusso.

Zoccolo duro del turismo matuziano rimane quello dei francesi, che erano calati a causa di qualche picco del Covid nel paese transalpino anche se oggi la situazione è decisamente migliorata con il nuovo massiccio loro ritorno a Sanremo. Al momento non ci sono particolari prenotazioni per il prossimo weekend che prevede la particolare accoglienza per i nostri ‘vicini’ in occasione della loro festa nazionale.

Nel complesso, comunque, l’estate 2022 sembra da annoverarsi come positiva a Sanremo, con qualche lacuna qua e là ma con buona soddisfazione da parte degli albergatori e degli operatori del ‘food & beverage’. Rimane un po’ l’amaro in bocca, come già evidenziato nei giorni scorsi, tra i commercianti del settore moda, che hanno visto e continuano a notare un netto calo delle vendite.