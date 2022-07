Imperia, Roberto Ranise eletto presidente provinciale del Gruppo Oleari della Confcommercio

Nella Sala Multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia si è tenuta l'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo Oleari della Confcommercio.

L’Assemblea, che ha visto un grande partecipazione di associati, ha eletto quale nuovo presidente Roberto Ranise. Fanno inoltre parte del Consiglio direttivo Paola Guardone, Giuseppe Ghu (Presidente uscente) e Carlo Isnardi.

Sottolinea il neopresidente del Gruppo Oleari della Confcommercio della provincia di Imperia, Roberto Ranise: “Ringrazio il mio predecessore, che resta comunque al mio fianco nel Direttivo, così come ringrazio i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e gli associati per la fiducia che mi hanno accordato, fra l’altro con una grande partecipazione all’assemblea, segno della vivacità e del grande interesse per il sindacato. Il nostro settore sta attraversando una situazione difficile e viviamo una grande preoccupazione per la nuova campagna olivicola che si prospetta difficile, che si va a sommare a un’annata precedente di scarica. Complice sicuramente il cambiamento climatico in atto, che sta influenzando l’intero comparto agricolo e non solo. Per questi motivi è importante fare il più possibile squadra, al fine di superare, tutti insieme, le difficoltà del nostro comparto. È necessario mettere in campo una forte azione sindacale nei confronti della Regione e del Governo, al fine di garantire il sostegno a un settore produttivo che, per la Liguria e in particolare per la provincia di Imperia, resta fra i settori maggiormente strategici. A questo fine, entro breve, chiederemo degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni. Puntiamo a lavorare in piena sinergia anche con le altre rappresentanze sindacali del settore, proprio perché riteniamo fondamentale una forte azione sinergica”.