Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 16 e domenica 17 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 16 LUGLIO

SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’ con intervento del Curatore Prof. Edoardo Di Mauro (Presidente del MAU e Direttore Accademia Albertina di Torino) e di Masoudeh Miri (Artista Iraniana). Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Inaugurazione dell’evento ‘Tabù–Pensées interdites’: dinner show caratterizzato da una selezione di piatti raffinati unita ad esibizioni e performance stravaganti. Roof Garden dl Casinò Municipale, info +39 388 244 8828 (prenotazioni a questo link)

21.00. 23ª edizione della rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro

21.00. UnoJazz&Blues 2022: concerto del Ron Carter Foursight Quartet. Apre: Jazz quintet feat. Valentina Fin & Giampaolo Casati. Pian di Nave (ingresso a pagamento). Info e prenotazioni QUI

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica a Mendatica (Valcona Soprana e Bosco delle Navette) accompagnati dalla guida GAE Ludovico Ramella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 334 8548817 (più info)



9.30. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Mendatica accompagnati dalla guida GAE Raffaella Asdente. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info 338 6913335 (più info)

10.00. 3ª Tappa del Circuito Open Padel Don Quique: torneo nazionale di Padel Maschile e Femminile. Don Quique Padel presso il Circolo del Tennis, via San Lazzaro 70, fino al 17 luglio, info +39 389 0666036

9.30-12.30. ‘La Forma dell'Anima’: ultimo giorno della mostra personale di Silvia Caimi a cura di Giammarco Puntelli. Villa Faravelli

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)



19.00. 'Im Bikers’: manifestazione con buon cibo, musica e divertimento. In primo piano il mondo degli appassionati delle due ruote, con il coinvolgimento dei moto club locali + dalle 21.30, concerto dei 'Live101', tribute band dei Depeche Mode. Banchina Aicardi, molo corto di Oneglia, anche domani (più info)



21.00. Musica Live dell’orchestra ‘Le 7 Note’ (cena con Coniglio alla Ligure). ‘Mocambo’ di via Airenti, ingresso libero, info e prenotazioni 329 4447596

VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



18.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Fred Paronuzzi presenta ‘De Sel et de Sang’ (ed. Les Arènes). Il massacro di Aigues-Mortes narrato in maniera rigorosa e coinvolgente. Segue rinfresco. Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero

21.00. Concerto del ‘Reddy Bobbio Swing Sestetto’ in ‘A tempo di swing’. Terrazza del Forte dell’Annunziata



BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.00. Inaugurazione mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, fino al 30 luglio (più info)

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 28 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Deejay in rotonda con Claudio Guerrini, Giuditta Arecco DJ e speaker di RDS. Notte in musica con Marco Valotta DJ e Speaker di Real Radio. Concerto iniziale dei Bop Frog Cover Band 70 - 80. Rotonda Sant’Ampelio, info +39 328 1079511

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Modernariato in Corso Regina Margherita

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

20.00. ‘Mangiamu in te ciasse’ a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè'. Al prezzo di 15 euro si possono degustare l'antipasto di pomodoro e mozzarella, pasta al pesto e coniglio alla ospedalettese, oltre ad acqua e vino. Biglietteria aperta nell'atrio del Municipio dalle ore 19 alle 21. Piazze del centro (locandina)

TAGGIA ARMA

16.00. 8° Trofeo Cactusmania: Torneo Open Femminile di Tennis. Circolo Taggese Tennis, fino al 20 luglio

19.00. Festa della Musica e sfilata di trampolieri luminosi: serata di musica e divertimento con diverse band musicali e con parata itinerante composta da performer e trampolieri luminosi. Piazze e vie del centro di Taggia (locandina)



21.00. Presentazione del nuovo saggio di Luca Valentini ‘Sirene’ (Atene). Lungomare antistante i Bagni Meridiana, ingresso libero



21.00. 'Tra cielo e Mare': inaugurazione mostra fotografica e filmati a cura dell'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’ con esposizione di fotografie e video dove verranno rappresentati diversi tipi di fauna animale e il loro habitat. Villa Boselli ad Arma, fino al 21 luglio

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

21.30. ‘Golosando tra i Carugi’: apericena itinerante tra Danza e Teatro. Vie e Piazze cittadine (locandina)

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘E dopo il Carosello tatti a nanna!’: concerto della Società Filarmonica Favriese diretta dal Maestro Alberto Pecchegnino. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. SanLo Night Music: Festa della Musica



DIANO MARINA



19.30. ‘Arcadia in Festa’: sagra enogastronomica a cura dell'Associazione Arcadia. Villa Scarsella, anche domani

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



ENTROTERRA



BORGOMARO

17.00. Per il ‘FestiValdelMaro 2022’ (4ª edizione), Ito Ruscigni presenta ‘La Valle del Maro e il Mito’ con la partecipazione di Alfio Manoli e Simona Gazzano. Interventi musicali a cura di Riccardo Pampararo. Oratorio di San Giovanni Battista e della SS Trinità, ingresso gratuito (più info)

21.00. Per il ‘FestiValdelMaro 2022’ (4ª edizione), ‘Serata a Casa Verdi - Gran Galà Lirico’: Concerto-Omaggio a Giuseppe Verdi, con le più belle arie tratte dalle sue opere, interpretate dalla Soprano Noemi Umani, dalla Mezzosoprano Valeria Mela, dal Tenore Giorgio Casciarri, dal Baritono Stavros Mantis, dal Basso Xiao Shengtao, accompagnati al Pianoforte dal M° Stephen Kramer, Testi di Stefano Pasquinucci. Piazza Felice Cascione, ingresso gratuito (più info)

CAMPOROSSO

15.30. Per ‘Arena Summer Festival’, Shock’ Metal Fest 2022’ (2ª edizione): festival dedicato alla scena Hard Rock il giorno 16 ed a quella Heavy/Thrash Metal il giorno 17, con una carrellata di 9 band internazionali suddivisa nelle due giornate. Evento a cura a cura di Shock Events Agency e Bagana Music. Palatenda dell’Arena di Bigauda, anche domani (il programma a questo link)



CERIANA



21.00. Serata danzante e gastronomica con specialità alla griglia + musica live con i ‘Solid Rockers’. Piazza Marconi

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo davanti alla palazzina d’ingresso

DOLCEACQUA

10.00. Per il Cinquantenario della U.S. Dolceacqua, esposizione con documenti e fotografie che ripercorrono la storia dell’Unione Sportiva dalla sua fondazione ai giorni d’oggi. Giardinetti sala Polivalente, entrata libera (parcheggio San Filippo)



MENDATICA



9.00-22.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



PERINALDO

21.00. Teatro in piazza ‘Che mondo, che Italia’. Centro storico

PIGNA

17.30. Achille Maccapani presenta il noir ‘Lo smemorato di Sanremo - La seconda indagine del Commissario Orengo’. Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PONTEDASSIO



18.00. ‘Margherite in plein air’: corso di composizione floreale con premiazione delle composizioni più elaborate ed originali. Al termine aperitivo per tutti i partecipanti. Piazza Vittorio Emanuele II (partecipazione gratuita max 50 partecipanti, prenotazione obbligatoria entro Martedì 12 luglio 393 4321155, fiori e materiali forniti dall'organizzazione)

TRIORA



9.00. Yogatrekking in terra Brigasca – Valle Argentina: giro ad anello condotto dalla guida GAE Antonella Piccone assieme all’insegnante yoga Valentina Mascello (15 euro). Ritrovo a Verdeggia, info +39 391 1042608 (più info)

11.00. ‘Noi siamo natura’: immersione forestale con Simone Alberucci (più info)



15.30. Conoscenza e uso degli oli essenziali a cura di Incanti di Streghe (più info)



17.00. Storia e tradizione dei tarocchi a cura di Sonia Astraldi (più info)

VILLA FARALDI

17.00-23.00. 'Ricordi’: mostra con le opere di Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen e Per Goransson. Atelier Cappella Santa Caterina, fino al 17 luglio (h 17/19-21/23)

FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Cross Currents Trio feat. D.Holland, Z. Hussain, C. Potter + Gilberto Gil & Family. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)



MONACO



10.00. 4° Monaco Art Week: la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco, fino al 17 luglio (più info)

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

14.00-20.00. Artmonte-Carlo: ultimo giorno della 6ª edizione del salone dell'arte e del design contemporaneo al Grimaldi Forum Monaco (più info)

19.30. ‘L'Été Danse’: spettacoli di balletto con 3 diverse coreografie. In programma ‘Back on Track 61’ di Jean-Christophe Maillot, ‘Claude Pascal’ di Jirí Kylián e ‘Casi Casa’ di Mats Ek, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco, fino al 17 luglio (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

19.30. Nice Jazz Festival 2022: 5 serate con la partecipazione di 30 gruppi nazionali e internazionali. Place Masséna & Théâtre de Verdure, fino al 19 luglio (leggere la programmazione a questo link)





DOMENICA 17 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.30-13.00. Nel 47° Anniversario di costituzione del locale Gruppo A.N.A., 43° Raduno degli Alpini di Verezzo: Alzabandiera + Deposizione di una corona d’alloro + Santa Messa + Orazione ufficiale e consegna di un ricordo a tutte le Autorità ed Associazioni presenti + Pranzo Sociale. Ritrovo al Santuario Regina Pacis a Verezzo

10.00-14.00. Arrivo sul Lungomare Italo Calvino della Hat Pavia – Sanremo partita da Pavia venerdì 15 luglio: evento di turismo-avventura giunto alla 4ª edizione ed inserito nel Calendario Nazionale 2022 Adventouring Series A.I.C.S. (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà + dj set by Andy dei Bluvertigo. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

12.00-15.00. Arrivo della 4ª edizione della Hat Pavia-Sanremo: competizione di Moto fuoristrada (Extreme, Classic, Discovery, Vintage). Piazzale Carlo Dapporto (più info)

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con i Double Fantasy; Claudio Giraudi (chitarra e voce) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

IMPERIA



9.30. Terza e ultima gara del triangolare Genova – Torino – Imperia: sfida in diverse categorie di modelli elettrici in scala 1:10. Evento a cura di RC Model. Pista di modellismo dinamico radiocomandato a fianco dello sferisterio di Via Coppi Rossi

10.00. Ultimo giorno della 3ª Tappa del Circuito Open Padel Don Quique: torneo nazionale di Padel Maschile e Femminile. Don Quique Padel presso il Circolo del Tennis, via San Lazzaro 70, info +39 389 0666036

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



9.00-12.00. 7ª edizione della ‘Giornata del Bambino’: uscita in mare con i gozzi nello specchio acqueo che va dal Circolo Nautico fino al Porto di Cala del Forte (per bambini compresi tra gli otto e i dodici anni). Circolo Nautico Intemelio, Passeggiata F. Cavallotti

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

18.00. Triangolare balestrieri nel Piazzale ex-Gil

21.00. Federico Buffa in ‘Italia Mundial’ con Alessandro Nidi al pianoforte. Regia di Marco Caronna. Teatro Romano, corso Genova, più info 338 6273449 (info e prenotazioni)

VALLECROSIA



18.15. Presentazione libro ‘La Regina, la filantropa e l’Imperatrice - Aristocratiche inglesi a Vallecrosia’ di Lilia de Apollonia (Sagep). Giardino della Casa Valdese, partecipazione libera

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)



17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30-22.30. Mostra ‘Nel tempo, nel silenzio’, personale del maestro Enzo Consiglio. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, ingresso libero, tutti i giorni fino al 28 luglio

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



21.30. Per l’11ª edizione della rassegna ‘Touscouleurs’, concerto di Antonio Lizana con musiche tra chansons, jazz e flamenco accompagnato da un trio di jazz men madrileni. Giardini Lowe, info +39 0184 262882

OSPEDALETTI

21.00. Spettacolo teatrale ‘Bugiardi’: commedia brillante a cura del Teatro dell’Albero. Con gli attori Consuelo Benedetti, Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA



8.00-18.30. Mercatino di antiquariato collezionismo e curiosità (ogni terza domenica del mese). Viale delle Palme ad Arma

16.00. 8° Trofeo Cactusmania: Torneo Open Femminile di Tennis. Circolo Taggese Tennis, fino al 20 luglio

20.00-24.00. 'Tra terra e mare': mostra fotografica e filmati a cura dell'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: esposizione di fotografie e video dove verranno rappresentati diversi tipi di fauna animale e il loro habitat. Villa Boselli ad Arma, fino al 21 luglio



21.30. The Brillianttina Linett's in ‘Souvenir d'Italy’: spettacolo dedicato ai grandi interpreti della canzone italiana (Modugno, Mina, Celentano e Buscaglione) e ai classici della canzone, il tutto rivisitato in chiave swing e lindy-hop dal Maetro Livio Zanellato. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

8.00-21.15. Fiera delle Fiere: spettacolo itinerante per bambini in Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

DIANO MARINA

19.30. ‘Arcadia in Festa’: sagra enogastronomica a cura dell'Associazione Arcadia. Villa Scarsella

22.30. Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, N.S. del Carmine. Specchio acqueo dianese

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



21.30. Balliamoci l'estate: musica e divertimento con Gianni Rossi. Piazza Torre Santa Maria

ENTROTERRA

APRICALE

9.00-17.00. Mercatino di prodotti locali e artigianali (ogni terza domenica del mese)



BAJARDO

9.00-17.00. Mercatino mensile: per tutta l'estate la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale + Passeggiata sensoriale: esperienza di contatto sensoriale ed emotivo con la natura. Ritrovo presso la Chiesa e partenza alle 10.00 ed alle 15.00 durata circa un'ora e mezza (15 euro a persona), prenotazioni ed informazioni 351 662 5090



11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

15.30. Per ‘Arena Summer Festival’, Shock’ Metal Fest 2022’ (ultimo giorno della 2ª edizione): giornata dedicata alla scena Heavy/Thrash Metal con una carrellata di 9 band internazionali suddivisa nelle due giornate. Evento a cura a cura di Shock Events Agency e Bagana Music. Palatenda dell’Arena di Bigauda (il programma a questo link)

CIVEZZA

17.30. ‘Passami l’Olio’: passeggiata nel borgo e degustazione di olio extravergine accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino (passeggiata + degustazione 18 euro). Ritrovo in Piazza Venezia, info al 337 1066940

COSTARAINERA

9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo davanti alla palazzina d’ingresso

18.00. Astroclassifica 2023 a cura di Sergio Cioli. Centro storico



DOLCEACQUA

18.00. Art Exhibition: inaugurazione personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)



DOLCEDO



21.00. Concerto all’organo Lingiardi del 1862 dell’organista Samuele Ariatta. In programma musiche di di Mozart, Galuppi, Sweelinck, Zipoli, Provesi. Chiesa parrocchiale di S. Tommaso apostolo

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425



MENDATICA



7.45-15.30. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)



MOLINI DI TRIORA



18.00. Per ‘Le Donne nella Resistenza Imperiese’, Donatella Alfonso presenta ‘La ragazza dal fiocco rosso. Diario di Maria Musso’ + Daniela Cassini presenta ‘Lina Meiffret, partigiana e letterata, amica del giovane partigiano Italo Calvino’. Letture a cura di Manuela Ormea. Partecipa il Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Imperia Giovanni Rainisio. Piazza Santo Lantrua o nel ricreatorio San G.B. Lantrua via Case Soprane in caso di maltempo

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

15.30. Magia simpatica e magia quotidiana a cura di ‘Bottega della Luna’ (più info)



VILLA FARALDI

17.00-23.00. 'Ricordi’: ultimo giorno della mostra con le opere di Fritz Røed, Inger Sitter, Franz Widerberg, Eli Marie Johnsen e Per Goransson. Atelier Cappella Santa Caterina (h 17/19-21/23)

21.00. Serata di poesie e ricordi a cura di Koibein Falkeid. Atelier Cappella Santa Caterina

FRANCIA

CANNES



16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Tolli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse Du Palais Des Festivals, Cannes (più info)

JUAN-LES-PINS



20.30. Per il festival ‘Jazz à Juan 2022’, concerti di Joey Alexander Trio + Diana Krall. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (il programma a questo link)

MONACO

10.00. 4° Monaco Art Week (ultimo giorno): la Monaco Art Week propone un nuovo percorso artistico nel Principato, dando modo di scoprire le varie mostre allestite dalle gallerie e dalle case d'asta partecipanti. Principato di Monaco (più info)

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

17.00. 17° Festival Internazionale di Organo di Monaco, ‘L'organo del titano’, da un racconto di George Sand, con Guillaume Gallienne, lettura, e Naji Hakim, improvvisazioni all'organo. Organizzato dalla Direzione degli Affari Culturali in collaborazione con il Théâtre Princesse Grace. Cattedrale di Monaco (più info)



19.30. ‘L'Été Danse’: spettacoli di balletto con 3 diverse coreografie. In programma ‘Back on Track 61’ di Jean-Christophe Maillot, ‘Claude Pascal’ di Jirí Kylián e ‘Casi Casa’ di Mats Ek, a cura dei Ballets de Monte-Carlo. Grimaldi Forum Monaco (più info)

21.30. Commemorazione per Alberto I, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Alexandre Kantorow, pianoforte, Marie-Nicole Lemieux, contralto, Sibylle Duchesne, violino e Alexandre Fougeroux, violoncello. In programa: Camille Saint-Saëns e Jules Massenet. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



19.30. Nice Jazz Festival 2022: 5 serate con la partecipazione di 30 gruppi nazionali e internazionali. Place Masséna & Théâtre de Verdure, fino al 19 luglio (leggere la programmazione a questo link)





