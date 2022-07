Tennis: per il torneo internazionale 'ITF 700 Masters', grande sfida ad Ospedaletti tra over 80

Sui campi del Tennis Club Ospedaletti e del Tennis Sanremo è in pieno svolgimento il torneo internazionale 'ITF 700 Masters' con oltre duecentocinquanta iscritti in rappresentanza di ben 26 nazioni.



Il torneo da quest’anno è entrato a far parte del livello più alto del circuito mondiale riservato ai veterani, con tabelloni a partire dagli over 30 per arrivare agli over 85, divisi per fasce di età quinquennali. Sui 'suoi' campi di Ospedaletti, si è cimentato anche Renzo Cimiotti, classe 1936 e personaggio simbolo del tennis provinciale e regionale. Opposto al bergamasco Italo Terzi, più giovane avversario di ‘soli’ 80 anni ed ai vertici della classifica di categoria, Renzo Cimiotti è stato sconfitto 6/4 6/2 ma è uscito a testa altissima e tra gli applausi degli spettatori accorsi per sostenerlo tra i quali suo nipote Daniele Cimiotti attuale Sindaco di Ospedaletti. Grandi apprezzamenti agli organizzatori da parte dei giocatori provenienti da ogni parte del mondo per la qualità dei campi da gioco, la nuova illuminazione a led e lo scenario in cui il circolo è inserito, in particolare il nuovo campo da tennis realizzato con tecnologia innovativa e affacciato direttamente sul mare.